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İÇİŞLERİ Bakanlığı, yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 17 Kasım 2026 Salı günü; Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba günü; Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

'UYARILAR DİKKATE ALINMALI'

Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile rüzgarla birlikte çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı