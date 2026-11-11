İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber operasyonda 112 şüphelinin yakalandığını duyurdu

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İçişleri Bakanlığı, 14 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 112 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı