İçişleri Bakanı Yerlikaya, AA özel yayınına konuk oldu: (6)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırladıkları radar aplikasyonuna ilişkin, "2024'te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız." dedi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleştirilen AA özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Hız sınırı levhalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda Kurban Bayramı'nın ertesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir çalışma başlattıklarını, hemen bir komisyon kurduklarını anımsattı.

Çalışma kapsamında 14 bin 580 kilometrekarede, kara yolları yol ağında, bir tarama yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 19 bin 61 trafik levhası söküldü. Büyükşehir belediyesi yol ağları ve il belediyeleri yol ağlarında hem UKOME'ler hem il trafik komisyonları da kara yollarının gözetiminde çalışmalarını tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bir genelge yayımladı, bir süre verdi. Bir levha bulunduğu yerde gereksizse kalkacak, gerekliyse duracak. Komisyonumuzun kontrol etmediği levha kalmayacak. Vatandaşların sosyal medyadaki değerlendirmelerini anbean takip ediyoruz. Beraber yaşıyoruz. Onların beklentileri, istekleri baş göz üstüne. Bizim de onlardan beklentilerimiz var. Can kaybı olmasın, yaralanma olmasın, maddi hasar olmasın. Bu işin daha maddi hasar boyutunu konuşmadık bile. Sosyal güvenliğe, sağlığa ne kadar yük getiriyor? Biz kaza olmasın istiyoruz."

"Vatandaşımıza tuzak kurmuyoruz"

Yerlikaya, "Radar, noktalarının vatandaşlara bildirilmesi için çalışmanız var mı? 'Vatandaşa tuzak kurulduğu' yönünde eleştiriler var. Bu noktada teknolojiyi kullanarak bir çalışma yapıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Vatandaşımıza tuzak kurmuyoruz. Yasamız da buna müsait değil. Çoğu ülke hiç haber vermeden radar denetimi yapıyor. Yollarda 'radar uygulaması' levhamız var. Bunların hepsini yeniliyoruz. Gece farkındalığı yüksek olsun diye onları ledli hale getiriyoruz. Radar için cep telefonu aplikasyonu yaptık. Yakında bunun tanıtımını yapacağız." yanıtını verdi.

Bakan Yerlikaya, uygulamayı kullanacak yolcunun güzergah bilgilerini sisteme girince yolda kaç radar olduğunu görebileceğini ancak radar noktalarını göremeyeceğini dile getirdi.

Radar uygulaması yapılan noktaların en çok kaza riski bulunan yerler olduğuna işaret eden Yerlikaya, "2024'te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız. Şu anda son kontrolleri yapılıyor. Bir törenle vatandaşlarımıza duyuracağız. " diye konuştu.

"Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Meclis'te kabul edilmesi halinde ne zaman yürürlüğe gireceğinin sorulması" üzerine Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk günü. O zamana kadar hazırlıklarımızı yapacağız. Yayınlanıp ertesi gün yürürlüğe girmiyor. Buradaki her bir arkadaşımızda yerli ve milli son sistem yaka kamerası var. Trafik hizmetlerindeki arkadaşlarımızda bunu tamamladık. Diğer arkadaşlarımızınkileri de tamamlayıp 111 bin sayısını geçeceğiz. Daha sonra da durmayacağız. Polis merkezlerine, karakollara, nüfus müdürlüklerine her yere koymak istiyoruz. Benim vatandaşıma arkadaşlarımızın nasıl davrandığını kayıt altına almak istiyoruz. Görüntüler, 30 gün geriye doğru saklanacak. Ama bir şeyi daha amaçlıyoruz. Vatandaşımın da onların can güvenliği için hizmet eden kardeşlerimize nasıl davrandığını görmek istiyoruz. Bu sistemi uygulamaya koyduğumuz yerlerde şikayet oranları yüzde 85 düştü. Bu daha da düşecek."

"Gereği Yapıldı' ismiyle aplikasyon çalıştık"

"Gereği Yapıldı" isminde bir aplikasyon daha hazırladıklarını aktaran Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını hatırlattı.

Vatandaşları bu şekilde bilgilendirdiklerini belirten Yerlikaya, "Bunu yaptığımız zaman, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek." diye konuştu.

Trafik güvenliğinin, ulaşımın, yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Artık şehirler büyüdü. Yani yüzde 90'ın üzerinde şehir hayatımız var. Evet, yollarımız iyi, her türlü imkanlarımız iyi. Ama kurallarla ilgili oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallara sahip olmayla ilgili her oyalandığımız vakit, can kaybı demektir." dedi.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca denetimi güçlendirdiklerini, yasa dışı çakar kullanım oranını caydırıcı cezalarla 9 ayda yüzde 86 düşürdüklerini bildirdi.

"Başaracağımıza yürekten inanıyorum"

Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına ilişkin denetimleri 30 Kasım 2024'ten bugüne kadar yüzde 350 artırdıklarını belirterek, "Cezai işlem yapılan kişi sayısı 8 binden 1320'ye düştü, yüzde 86. Yani bu iş tamamen bitecek, kimse bunu aklından bile geçiremez hale gelecek." dedi.

Geçen sene kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliğini konuşarak, birbirimize sabırla, anlayışla karşılık vererek başaracağımıza yürekten inanıyorum. Medyamıza bir şey söyleyeyim, son 3-4 günden beri hep rakamları söylüyorlar. Rakamları veriyorsunuz ama şu ara kazaları vermiyorlar. Şu an hep rakamlar konuşuluyor. İnanın mesele rakam değil. Çakar örneğinde olduğu gibi 274 bin lirayı bir kişi aldı, ikinci kişi almadı. Bitti bu iş. Biz, diğerlerini de bitirmek istiyoruz. Bunu başaran ülkeler gibi biz de bir kültür, bir vicdan meselesi, bir kul hakkı meselesi haline getirelim. Bunu yapabilmek için konvansiyonel medyaya, sizlere, sosyal medyada gayret gösteren arkadaşlara, hepimize çok şey düşüyor. Gelin bu pencereden bakalım."

