İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de siyasi parti liderleriyle alakalı, özellikle cumhurbaşkanı adayları da dahil olmak üzere bu konudaki bütün güvenlik tedbirlerini aldığımızı ifade etmek istiyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'de siyasi parti liderleriyle alakalı, özellikle cumhurbaşkanı adayları da dahil olmak üzere bu konudaki bütün güvenlik tedbirlerini aldığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açılmasına ilişkin soruya Soylu, seçimlerde olayların olduğunu anlatarak, 2018 seçimlerinde de buna benzer 311 olayın yaşandığını söyledi.

Seçime 22 gün kaldığını ve şu ana kadar da 69 olayın yaşandığını aktaran Soylu, bunların hiçbirinin olmaması için çaba gösterdiklerini ve tedbirler aldıklarını ifade etti.

Soylu, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde yaşanan olayda motosikletli ve kasklı kişilerin ateş açtığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu son dönemlerde karşı karşıya kaldığımız birtakım organize suç örgütlerinin yaptığı ve geçen hafta da İstanbul'da yaklaşık 180'e yakın bir gözaltı aldık. Önemli bir bölüm de tutuklandı. Türkiye'de böyle bir grup var. Dışarıdan yönlendirilen bir grup var. Kasklı ve çeteli bir grup. Buna benzer bir olay olarak ben görüyorum. Arkadaşlarımızın da değerlendirmesini bu yönde yürütmesini salık verdim. Çünkü kasklı olur, elinde de silah olursa bu birileri tarafından taammüden yaptırılmış bir olay olabilir, olmayabilir. Yani olayın o tarafına da bu tarafına da bakın."

Bunların üzerinde durulan bir grup olduğunu anlatan Soylu, bu kişilerin topluluk veya terör örgütü olup olmadığı sorusu üzerine, şu ana kadar bir tespitin yapılmadığını ama meselenin her türlü boyutuna bakmak gerektiğini ifade etti.

Bakan Soylu, başsavcılığın bu konuda bir soruşturmasının olduğunu anlatarak, aynı zamanda emniyetin de olayı bütün yönleriyle tahkik ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de ilk kez hiç faili meçhul cinayetin yaşanmadığına dikkati çekerek, bunun Türk polisi ve jandarmasının büyük başarısı olduğunu vurguladı.

" Türkiye'de siyasi parti liderleriyle alakalı güvenlik tedbirlerini alıyoruz"

Seçim sürecinde siyasi parti liderlerine suikast girişimlerinin olabileceğine dair kamuoyunda bir kaygı olduğu ve bununla ilgili bir güvenlik tedbiri alınıp alınmadığı sorulan Soylu, "Kılıçdaroğlu defalarca Türkiye'ye 'güvensiz ülke' dedi. Madem güvensiz ülke 50 milyon turist ülkeye nasıl geldi. Madem güvensiz ülke bu kadar yabancı Türkiye'de nasıl oturuyor. 1 milyon 300 bin ikametli var." şeklinde konuştu.

Soylu, bu konudaki güvenlik tedbirlerinin tamamını aldıklarını vurgulayarak, " Türkiye'de siyasi parti liderleriyle alakalı, özellikle cumhurbaşkanı adayları da dahil olmak üzere bu konudaki bütün güvenlik tedbirlerini aldığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Emniyette FETÖ'den sonra tespit edildiği belirtilen yeni yapılanmaya ilişkin görüşü sorulan Soylu, "Orada önemli bir yapı yakaladık. Siyasal irtibatı ve iltisakı da olan bir yapı yakaladık. Bu yapıda hiç tesadüfi olmayan ilişkileri ve bağları gördük. Bu yeni bir olay." yanıtını verdi.

Soylu, konunun tamamını derleyip topladıklarını, savcılıklara intikal ettireceklerini anlatarak, bunların hepsinin de delilli yapılan tespitler olduğuna vurgu yaptı.

"Tüm Kürtleri terörize etmeye çalışan anlayış tamamen PKK-HDP hattıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" başlığıyla yayınladığı videoya ilişkin değerlendirilmesi sorulan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kimin dilidir. Bunu kim söylüyor Türkiye'de uzun yıllardan beri. Bunu PKK-HDP hattı söylüyor. Tüm Kürtleri terörize etmeye çalışan anlayış tamamen PKK-HDP hattıdır. Neden? Oradan bir ayrım oluşturmaya çalışıyor. Çünkü o kendi işine geliyor. Ne kadar polarize ederse, ne kadar ayrıştırırsa, ne kadar Türkiye içerisinde bu söylediği dili hakim kılmaya çalışırsa kendi tabanını o kadar güçlendirecek ve kuvvetlendirecek."

Soylu, Türkiye'nin eşit vatandaşlık anlayışını kabul etmiş, bunu kendi içinde kabul etmiş ve değerlendirmiş bir ülke olduğunu belirterek, "Bunlar bizim kardeşlerimiz. Beraberiz. Biz onların kardeşiyiz, onlar bizim kardeşimiz. 85 milyon birbiriyle kardeş. Dönüp burada PKK dilini kullanmak bir ana muhalefet partisi genel başkanına Allah'ınızı severseniz yakışır mı ya? Kendisini temizlemek için, açığa çıkarmak için, korumak için söylediği ve tam tersi bütün Kürtleri, bütün milletimizi zan altında bırakan açıklamanın ta kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz PKK enkazını kaldırmasınlar"

HDP-PKK'nın bugün Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade eden Soylu, "Bunu nereden biliyoruz? Neredeyse Murat Karayılan, Cemil Bayık kampanya otobüsü tutacaklar, bangır bangır 'Kılıçdaroğlu'nu seçin' diye kendileri kampanyaya katılacaklar. Bese Hozat'tan tutun Karasu'ya her biri Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi, AK Parti ve MHP'ye verilen her bir oyun PKK'ya atılan bir kurşun olduğunu, Türkiye'nin 100 yıllık cumhuriyetinin kendileri tarafından yıkılacağını ifade ediyorlar." diye konuştu.

Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini kurtarmak için bütün Kürtleri bir kategoriye alan bir anlayışı ortaya koymaya çalıştığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partililere tavsiyemiz, PKK enkazını kaldırmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisini PKK'nın diline yaslamasınlar. Türkiye açısından da bu çok tehlikeli bir iştir." dedi.

Bakan Soylu, Bugün HDP'nin, PKK'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu dile getirerek, "Onların diliyle beraber konuşmaktadır. Bir taraftan iç güvenlik operasyonlarının sona ermesi, bir taraftan da dışarıda terör koridorunun orada yaptığımız Pençe Kilit'ten tutun diğer operasyonlar da dahil olmak üzere onların bitirilmesine yönelik ciddi bir dil vardır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığıyla ile ilgili yaptığı paylaşımına ilişkin de değerlendirmesi sorulan Soylu, şunları söyledi:

"Ne dedi Kılıçdaroğlu; 'Ben Hak Muhammed Ali'nin yolunda gidiyorum' dedi. Peki Hak Muhammed Ali'nin yolunda giden kişi 'bu ülkenin askeri, polisi, jandarması uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor' der mi? Terör örgütüyle ortaklık yapar mı? Çocukları katledenlerle... Bunu bilmiyor mu? Bu ülkeye LGBT'yi getirebilmek için kendi belediyelerini ve kendi siyasal önerilerini ortaya koyar mı? Burada da bir samimiyetsizlik var. Seçim için her şeyi mubah görme, her şeyi kullanma anlayışı var. Bugüne kadar neden söylememişsin kardeşim."

"Türkiye'de 3 milyon 411 bin Suriyeli yaşıyor"

Ülkedeki göçmen sayısına ilişkin son rakamları da paylaşan Soylu, Türkiye'de 3 milyon 411 bin Suriyelinin yaşadığını söyledi.

Soylu, 2015 yılında Türkiye'den Avrupa'ya günde 9 bin 800 kişinin geçtiğini belirterek, bunun üzerine 2016 yılında Avrupa Birliği ile bir mutabakat yaptıklarını ve bunun üzerine 551 bin Suriyeli göçmenin gönüllü olarak kendi ülkesine döndüğünü aktardı.

Soylu, 2015'te 856 bin 723 kişinin Avrupa'ya geçtiğini bu sayının 2016'da 173 bin olduğunu anlatarak, bunların sadece denizlerden geçenler olduğunu aktardı.

Denizlerden 2015 yılından itibaren toplam 1 milyon 212 bin 235 kaçak göçmenin Avrupa'ya geçtiği bilgisini veren Soylu, 2022'de toplam 213 bin kişinin geçtiğini, bunun 27 bininin denizden, 180'inin ise karadan geçiş olduğunu kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin bir taraftan göçmenleri yakalarken bir taraftan onları deport ettiğini dile getirerek, 2016 yılından itibaren deport edilen göçmen sayısının ise 455 bin olduğuna işaret etti.

Geçen yıl deport ettiği kaçak göçmen sayısının ise 135 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, yaklaşık son 6 yılda 2 milyon 600 bin insanın Türkiye'ye girişini sınırlarından engelleyen Türkiye'nin bu konuda büyük bir mücadele ortaya koyduğunu aktardı.

(Bitti)