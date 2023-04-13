İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. İnsanlarımızın huzurunu, kardeşliğimizi bozamayacaklar." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, dünkü İstanbul programının ardından uzun zamandır mücadele ettikleri, bir illet olarak ülkeye, ailelere, gençlere musallat olan uyuşturucu mücadelesinde bir operasyonun Gaziantep ayağı için bu kente gittiklerini anlattı.

Operasyona 1529 polis ve jandarmanın katıldığı dile getiren Soylu, bu operasyonla uzun zamandan beri takip edilen, uyuşturucu imali ve satışı yaparak milleti ve çocukları zehirleyen yaklaşık 179 şüpheliden 149'unun gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, depremden etkilenen bölgelerde şu ana kadar 727 bin çadır kurulduğunu, 2 milyon 900 bin insanın bu çadırlarda hayatını devam ettirdiğini aktardı.

Enkaz kaldırma çalışmaları hakkında da bilgiler veren Soylu, şu anda deprem bölgesinde hem yıkık hem de acil yıkılacak binaların yüzde 70'inin enkazının kaldırıldığını ifade etti.

Soylu, sadece Hatay'da günde 14 bin kamyon enkaz taşımasının yapıldığını belirterek, "Toplam 30 bin kamyona varan -tüm bölge için söylüyorum- çok ciddi bir çalışmanın yürüdüğü ve bir an önce orada hayatın normale dönmesi, şehirlerdeki enkazın kaldırılması için çalışmaların hakikaten çok büyük bir çabayla devam ettiği bir süreç yürümektedir." diye konuştu.

Deprem bölgesine gelen yabancı heyetlerin birçoğunun, "Bunu dünyadaki ekonomisi sizden çok daha gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere, hiç kimse beceremez ve yapamaz." dediklerini aktan Soylu, 13,5-14 milyon insanın yaşadığı bir bölgede, sadece 26 bin arama-kurtarma yapılan enkazın bulunduğu bir bölgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesinde, Türkiye'nin orada yaraları sarmak için elinden gelen bütün gayreti 7 gün 24 saat anlayışıyla devam ettirdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde 2023 hedefini, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını ortaya koyduğunu dile getirerek, bu seçimde de 100 yıllık bir vizyonu gerçekleştireceklerini ifade etti.

"AK Parti zihniyet devrimini de gerçekleştirdi"

Türkiye'nin birçok sınamadan geçtiğini, bu sınamaların yanında dünyanın en büyük göç dalgasıyla da karşılaşıldığını vurgulayan Soylu, "3 milyon 420 bin Suriyeli kardeşimiz var bugün. Yaklaşık 12 yıl oldu. 300 bin başka ülkelerden iltica eden kardeşimiz var. Dünyanın hiçbir ülkesi, bu göç dalgasının altından kalkamaz." dedi.

Soylu, bu durumun Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı bir göç dalgası gibi olmadığını vurgulayarak, "Hemen yanı başımızda 6 milyon insan sınırlarımızın ötesinde bekliyorlar Suriye'de. 2 milyon Afgan şu an da İran sınırında bekliyor. Toplam 8 milyon." diye konuştu.

Türkiye'nin bunların yanında 2012 yılındaki Gezi olaylarından sonra döviz operasyonlarıyla da karşı karşıya kaldığını ifade eden Soylu, "Türkiye'yi buradan bir fırsat olarak çıkaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan, çıkaracak anlayış Cumhur İttifakı, çıkaracak parti de AK Parti'dir. Bu kadar açık ve net." diye konuştu.

Bakan Soylu, bu ülkede AK Parti'nin sadece şehir hastaneleri, İHA'lar, SİHA'lar, atak helikopterleri, uçak gemileri, dünyanın en büyük 5 büyük barajından birisi olan Yusufeli ve Ilısu barajlarını yapmadığını anlatarak, AK Parti'nin zihniyet devrimini de gerçekleştirdiğini söyledi.

"Kandil'i Ankara'ya taşımak istiyorlar"

Türkiye'de dağlardaki terörist sayısının son 6 yılda, 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlar sayesinde çift rakamlı sayılara düştüğünü belirten Soylu, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Sonları geldi. 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. İnsanlarımızın huzurunu, kardeşliğimizi bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, bu iktidar gitsin" diyenlerin "iç güvenlik operasyonları da bitecek" dediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Size sadece şunu söyleyeyim; Kandil'i Ankara'ya taşımak istiyorlar. Herkesten daha heyecanlı Kandil. Dün açıklama yaptı, ondan önceki gün açıklama yaptı. Bir adayları var mı? HDP'nin kendi adayları var mı? Koyabilirler mi? Çünkü ağababaları Amerika'dan dedi ki 'aday koymayacaksınız'. Ağababaları Amerika'dan dediler ki 'siz Altılı Masa'yı yedinci olarak destekleyeceksiniz'. Ağababaları Amerika'dan dediler ki 'hiç merak etmeyin sizin sonuna kadar arkanızdayız' Ağababalar Amerika'dan dediler ki 'Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı ancak böyle mağlup edersiniz."

"O gece Allah'ın izniyle yeniden kazanacağız"

Daha önce yine Bayrampaşa'daki konuşmasında, "Eğer İstanbul Belediyesine bunlar gelirlerse teröristleri belediyelere koyacaklar" dediklerini hatırlatan Soylu, "10 tane değil, 20 tane değil, 50 tane değil, 100 tane değil, 200 tane değil, 300 tane değil. Her gün bir terörist yakalanıyor. Her gün bir teröristi açığa çıktığı için, deşifre olduğu için çıkarmak zorunda kalıyorlar. En son Savcı Selim Kiraz'la ilgili, onu katledenlerle alakalı, oradan keyif aldığını, büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edenler deşifre oldu ve çıkarmak durumunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Soylu "bunlar gitsin" diyenlerin Türkiye'nin ekonomisini bir hafta yönetemeyeceklerini, Kandil'i Ankara'ya getireceklerini, aile yapısını dinamitleyeceklerini belirterek, bu nedenle önlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Seçimlere 31 gün kaldığını, çok çalışmaları ve gayret göstermeleri gerektiğini vurgulayan Soylu, "O gece Allah'ın izniyle yeniden kazanacağız.Tayyip Erdoğan balkon konuşmasına çıkmadan önce, o dünyadaki liderler 'Tayyip Bey sizinle görüşmek istiyoruz' diye telefonda sıraya girecek." dedi.

Ziyarette, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, teşkilat yöneticileri ile partililer hazır bulundu.