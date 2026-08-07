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HAYAT 112 Acil 800 bin indirmeyi aştı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 800 bin indirmeyi aşan HAYAT 112 Acil uygulamasının tanıtımı için hazırlanan kamu spotunu sosyal medyadan paylaştı. Uygulamanın sunduğu özellikleri anlatan Çiftçi, vatandaşları uygulamayı indirmeye davet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 800 binin üzerinde indirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın tanıtımı için hazırlanan kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftçi, NSosyal hesabından kamu spotuna yer verdiği paylaşımında, spotun HAYAT 112 Acil'in sunduğu imkanların daha fazla vatandaşa ulaştırılması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Bakan Çiftçi, "800 bin indirmeyi aşan HAYAT 112 Acil, konum, fotoğraf ve video destekli ihbarlardan İlk Yardım, Asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA hizmetlerine, yangın ve trafik kazalarından afet anında 'İyi misin?' ve 'Güvendeyim' bildirimlerine kadar birçok özelliği tek dijital çatı altında buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin imkanlarını vatandaşların huzuru ve güvenliği için kullandıklarını belirten Çiftçi, acil durumlarda saniyelerin önemine dikkati çekti.

Çiftçi, kamu spotunun HAYAT 112 Acil'in daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını dileyerek, vatandaşlara uygulamayı indirmeleri ve sevdikleriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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