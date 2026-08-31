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İçişleri Bakanı Çiftçi yarın Gürcistan'ı ziyaret edecek

İçişleri Bakanı Çiftçi yarın Gürcistan'ı ziyaret edecek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliğini geliştirmek amacıyla yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret edecek. Görüşmelerde, organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak mekanizmalar ele alınacak. Ayrıca Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki üçlü mekanizmaya Gürcistan'ın da dahil edilmesi planlanıyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik iş birliğini geliştirmek amacıyla yarın Gürcistan'ı ziyaret edecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yarın Tiflis'e yapacağı ziyaretinin ana gündem maddesinin organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele olacağı belirtiliyor. İki bakanın görüşmesinde, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kurulabilecek olası ortak mekanizmaların ele alınması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü mekanizma toplantılarında Gürcistan'ın da iş birliği kapsamına alınarak mekanizmanın genişletilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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