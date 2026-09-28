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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım:

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- "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin değerlendirildiği toplantıda, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız."

Bakan Çiftçi paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Kaynak: AA
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