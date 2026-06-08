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İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC'ye ziyarette bulunacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmeler yapacak olan Çiftçi, ayrıca Türk Polis İrtibat Ofisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile de bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Çiftçi, resmi ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerde bulunacak.

Bakan Çiftçi ayrıca KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisini ziyaret edecek Çiftçi'nin, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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