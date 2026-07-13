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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Dernekler denetlenmektedir

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Dernekler denetlenmektedir
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'deki yaklaşık 103 bin derneğin, Dernekler Kanunu'na göre Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri tarafından denetlendiğini, denetimlerin risk değerlendirmesi ve şikayetler doğrultusunda yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre hem Mülkiye Müfettişleri, hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre hem Mülkiye Müfettişleri, hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli/idari mercilerden gelen talepler veya şikayetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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