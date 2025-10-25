Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutları ile rezerv alanlarda incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutları ile rezerv alanlarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, TOKİ ve Emlak Konut tarafından belirlenen bağımsız bölümlerde imar ve inşa faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Yavuz, 365 mahalle ve 1085 lokasyonda konut inşaatının sürdürüldüğünü kaydederek, "Şehrimizin imar ve inşası noktasında, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın destekleriyle ilimizdeki afet iyileştirme çalışmaları hızla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Karaloğlu, İkizce TOKİ Konutları'nda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, İkizce konutlarında ikamet eden Çakırağa ailesini ziyaret ederek, aileye sıcak yuvalarında mutlu ve huzurlu yaşamaları temennisinde bulundu.

Malatya çarşı merkezi rezerv alanlarındaki inşa faaliyetlerini de yerinde inceleyen Karaloğlu, yetkililerden çalışmaların ilerleyişine dair detaylı bilgi aldı.

Doğanşehir Polat Mahallesi afet konutlarını ziyaret eden Karaloğlu, inşa çalışmalarını inceledi ve projelerin ilerleme sürecini değerlendirdi.

Karaloğlu, Doğanşehir'de merkez rezerv alandaki Doğu ve Yeni Mahallelerinde yapımı devam eden 907 deprem konutu, 400 ticarethane, 5 fırın ve 18 ofisin bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı.

İncelemelerde Karaloğlu'na Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.