İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer Yabancı Düşmanlığı Yapıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, şu paylaşımı yaptı:

"Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Beşer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ KİMLİĞİNE SUİKAST DÜZENLİYORSUNUZ"

İsmail Çataklı'nın açıklamalarına, üç isimden de cevap geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz."

"BİZ YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPMIYORUZ, SEN TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYORSUN"

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ise "Sözüm ona bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdarenizin başkanını da alın gelin milletin huzurunda konuşalım, bakalım kim doğru söylüyor. Sen devlet memurusun önce adabınla konuş! Biz yabancı düşmanlığı yapmıyoruz, sen Türk düşmanlığı yapıyorsun" açıklamasını yaptı.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI DEĞİL VATAN SEVGİSİ"

Prof. Dr. Bengi Başer ise yanıtında, "Sayın İsmail Çataklı, bu ülkenin kurumlarından hakkıyla aldığımız unvanlara 'sözüm ona' diyerek hakaret edemezsiniz. Sayın MSB'nın da açıkladığı sayılara yapılan vurgular ve kaygılarımız ise yabancı düşmanlığı değil vatan sevgisinin tam da kendisinden kaynaklıdır! Bilesiniz..." ifadelerini kullandı.