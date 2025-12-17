Fatih Belediyesinin düzenlediği, usta ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı.

Safi'nin son 40 yıllık sanat yolculuğuna ışık tutan sergide, farklı koleksiyonlardan derlenen 79 eser beğeniye sunuluyor. Sergi, sanatçının İstanbul'a duyduğu sevgiyi, ışığa olan hassasiyetini ve yaşam öyküsünün tüm yönlerini görünür kılmayı hedefliyor.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, açılışta yaptığı konuşmada, sergi fikrinin Safi'nin koleksiyonerlerinden Ömer Seyfi Aktülün ile bir sohbet esnasında ortaya çıktığını paylaşarak, "Hep beraber eserleri topladık ve ortaya güzel bir seçki çıktı. Burada 15-20 sergi açtık. Bu salona en çok yakışan sergi bu oldu. Bunu samimiyetle söylüyorum. 40 yıl sonra böyle bir sergi, birçok insanın gayretiyle oldu." dedi.

"İnşallah bu tomurcuklar birgün çiçeğe dönecek"

Turan, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Bir sergi olması için gerçekten uzun bir çaba gerekiyor. Eserlerin koleksiyonerlerin evinden alınması, getirilmesi, depolanması, saklanması, sigortalanması, asılması, boyanması gibi çok büyük bir operasyon yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Belediye olarak mekan ve kültür üzerinden de bir planlama yapmaya çalıştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi benim çabamla olan şey değil, burada buna değer katan bir sürü arkadaşımız var. Fatih'te geçmişte var olan nitelikli kümelenmenin yeni yeni tomurcuklarını görüyoruz. İnşallah bu tomurcuklar, bir gün çiçeğe dönecek ve inşallah buraları eski günlerdeki gibi sanat, kültür, kitap, ilim anlamında tekrar bir çiçek bahçesi şeklinde görmek hepimize nasip olur."

"Onlarca proje bizleri çok heyecanlandırıyor"

Açılışa konuk olan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de son dönemde Fatih'te çok güzel işler yapıldığını dile getirerek, "Bu anlamda buradaki sergi ve daha saymakla zamanınızı almak istemeyeceğim onlarca proje bir kültür yöneticisi olarak bizleri çok heyecanlandırıyor, takdirle ilgiyle takip ediyoruz. Başkanımızın bu samimiyetine, gayretine destek veren kıymetli hocalarımız var. Hep birlikte bu çabanın büyümesine destek veriyorlar." dedi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ise kendisinin bir resim uzmanı olmadığını ama resme bakmayı çok sevdiğini ifade ederek, "İnsanı insan, toplumu toplum, medeniyeti, milleti, devleti güçlü kılan, vefası, erdemi, insana verdiği önemdir. Kabiliyet, birikim sahibi, hizmet ehli olan insanı hatırlamasıdır. Hatırlayan yaşar, hatırlatan yaşatılır. Dolayısıyla bu sergiyi her şeyden önce bu vasfıyla önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Safi'nin 1984'den beri en kapsamlı kişisel sergilerden olma özelliğini taşıyan SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi, 13 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.