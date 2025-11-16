İbn Haldun Üniversitesi: Küresel Eğitimde Yeni Ufuklar

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, 82 ülkeden öğrenciyle küresel bir eğitim ortamı sunduklarını, üç dilli eğitim modeli, uluslararası burs ve değişim programlarıyla Türkiye'nin yükseköğretim vizyonuna katkı sağladıklarını söyledi.

AA muhabirine üniversitenin uluslararası işbirlikleri ve öğrencilerine sunduğu imkanları anlatan Arkan, İHÜ'nün, sosyal bilimler alanında araştırma üniversitesi olarak hem akademik alana hem sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Arkan, öğrencilerin lisans eğitimlerinden itibaren uluslararası fırsatlara erişimini sağlamak için birçok burs, değişim ve ortaklık programı yürüttüklerini kaydetti.

"Prestij Bursu" adı verilen programla sözel puan türünde ilk 100 ya da eşit ağırlık türünde ilk 250 sıralamadan yerleşen öğrencilere, lisanstan doktoraya kadar hem yaşam hem de eğitim bursu sağlandığını ifade eden Arkan, "Ayrıca Lisansüstü Yurt Dışı Eğitim Destek Bursu (LEDEP) programıyla öğrencilerimizi, yurt dışındaki saygın üniversitelerden kabul almaları halinde yaşam bursu ile destekliyoruz." dedi.

82 ülkeden öğrenciyle çok kültürlü kampüs

Burslar sayesinde öğrencilerin başarılarına göre dünya sıralamasında ilk 100'de olan üniversitelere gittiğini belirten Arkan, bunun İHÜ'nün akademik vizyonunun temelini oluşturduğunu vurguladı.

İHÜ'de 82 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu çeşitliliğin doğal bir uluslararası ağ oluşturduğunu dile getiren Arkan, "Bunun dışında 67 ülkedeki, yine söylediğimiz yüksek nitelikli üniversitelerle ikili anlaşmalarımız var. Bu ikili anlaşmalar çerçevesinde de öğrenci değişim programları, öğretim değişim programları, ortak proje programları ve yine başka bir yönlülük olarak da Türk dünyasına yönelik dört ülkede lisansüstü eğitim programını bu seneden itibaren açtık. Önümüzdeki seneden itibaren öğrenci almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ABD ve Orta Doğu'da dil geliştirme imkanı

İHÜ'nün İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilli eğitim modelinin öğrencilere hem akademik hem de kültürel büyük bir avantaj kazandırdığına dikkati çeken Arkan, şu bilgileri verdi:

"Dillerini geliştirmekle ilgili olarak öğrencilerimizi yazın ABD'ye gönderiyoruz. Başarı sıralamasına göre ilk 15 öğrenci bir ay kadar Washington'da hem akademik hem İngilizce eğitimlere katılıyor. Arapça ile ilgili olarak da Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladık. Önümüzdeki seneden itibaren başlayacağız. Bir de Suriye'de, Halep'te dil okulu kurduk. Oraya da öğrencilerimiz kültür, sanat ve Arapça eğitimlerini geliştirmek üzere gidiyorlar."

İHÜ'de ayrıca diller okullarının bulunduğunu bildiren Arkan, "Diller Okulu'muzda öğrencilerimiz seçmeli olarak 18 ders dili öğrenebiliyor. Bunun içerisinde Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Latince, İbranice, Fransızca şeklinde, seçmeli olarak dilleri öğrenebilmekteler. Amacını belirleyen öğrenci, Kore'den veya Japonya'dan lisans üstü kabul alacak derecede dillerini geliştirebiliyor." diye konuştu.

İHÜ'nün uluslararası eğitim fuarlarında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Arkan, ABD'deki NAFSA Uluslararası Eğitim Fuarı'na ve Avrupa'daki yükseköğretim fuarlarına düzenli katıldıklarını dile getirdi.

Arkan, Katar'da yürütülen "Katar Debate" programında yer alarak ilişkilerini geliştirdiklerini, ayrıca Türkiye'deki uluslararası fuarlara da katılarak üniversitenin dünya akademi çevrelerindeki görünürlüğünü artırdıklarını ifade etti.

Öğrenci değişimi programları

Rektör Arkan, İbn Haldun Üniversitesinin Erasmus programına dahil olduğunu ve YÖK ile Ulusal Ajans aracılığıyla öğrenci, idari personel ve öğretim üyesi değişim programları yürüttüklerini kaydetti.

Ayrıca Türk Dünyası Orhun Değişim Programı'na da katıldıklarını ifade eden Arkan, "Bu programla da öğrencileri değişiyoruz. Haydar Aliyev Avrasya Araştırma Merkezi üzerinden de Türk Dünyası'ndan öğrenci kabulü, burada düzenli olarak yaz okulları yapıyoruz." dedi.

Arkan, Rusya'daki Rudav Üniversitesi ile yürütülen işbirliği kapsamında yaz dönemlerinde öğrencilerin Rusça eğitimi için bu ülkeye gönderildiğini, aynı şekilde Rus öğrencilerin de Türkiye'ye gelerek Türkçe eğitimi aldıklarını aktardı.

Vizyonlarının, sadece öğrenci değişimi değil, bilgi, kültür ve deneyim değişimi sağlamak olduğunu anlatan Arkan, İbn Haldun Üniversitesi olarak uluslararası işbirlikleriyle geleceğin akademik köprülerini kurduklarını kaydetti.