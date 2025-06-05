İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

2 İTİRAFÇI DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi. Süleyman Atik'in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

Hakimlik kararında, "Atik ve Nuhoğlu'nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerikleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı" ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi.

Atik ve Nuhoğlu ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet verme' suçlarından tutuklu olan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu Kirazlı - Halkalı Metro Hattı yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında samimi beyanlarda bulunan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü de Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle, Servet Yıldırım ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.