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'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 88 oldu. Soruşturmada 17 firari şüphelinin bulunduğu, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 kişiye gözaltı kararı verdi. İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında...

BİR GÖZALTI HABERİ DAHA GELDİ

Olayın yankıları sürerken bir gözaltı haberi daha geldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve ilk gün yakalanamayan Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. 'Gölge başkan' olarak nitelendirilen Yıldız'ın gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 88 oldu. Soruşturmada 17 firari şüphelinin bulunduğu, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İBB soruşturmalarında gözaltı sayısı 88 oldu

CEP TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP KAÇMIŞTI

Ertan Yıldız'ın hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu öne sürülmüştü.

AVM'DEN RÜŞVET İSTEDİKLERİ İDDİASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği, müştekilerin rüşvet vermemesi sonucunda belediye tarafından AVM sahiplerine 197 milyon lira para cezası kestikleri iddia edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Hadi cvp verin hiç suçları yoksa bunlar çil yavruları gibi niye sağa sola kaçışıyorlar amanın amanın İstanbul nimet nimet denmemiş boşuna

Yorum Beğen1334
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Suçu olan (Herkes) bir gün cezasını çekecek. Yarına kalır ama yanına kalmaz. (Kim) olursa olsun.

Yorum Beğen522
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıErol Birol :

Bir ülkede iktidar Medyanın %98 ini kontrolü atına alırsa sonuç bu olur.

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme403
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Haber YorumlarıHeisenberg:

melih gökçek ankarayı soydu bir allahın kulu sıruşturma başlatamadı. gücünüz sadece sizden olmayanlara

Yorum Beğen174
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

560 MİLYARIN HALKIN CEBİNDEN ALINMASINDAKİ BAŞ ROL YAKALANDIYSA, DURUM DAHADA VAHİM HALE GELECEK,,,BENCE BİR SANA BİR BANA OYNUYORDU BUNLAR, YA BİRİNE VERMEDİLER VEYA BİRİ BİRDEN FAZLA ALDI, SONRA ORTALIK KARIŞTI

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

CHP lideri rantta anlaşamamışlar ve patlatmışlar sözde kendine eğitimli diyen tayfa ne olsun istiyor

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Haber YorumlarıPoyraz:

Özgür atıp tutuyor görevini yapan polislere saldırorsun cevap versene niye kaçıyor seninkiler

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Haber YorumlarıHalit:

ihbarı chp liler yapmış

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İBB 'ye bağlı şirketler Ekonun kendi şirketi gibi çalışmış... hepsi de kaçıyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bilgi Dünyası: Ergenekonda da hiç suçları olmayan insanlar kaçmadıkları için hapislerde yaşamını yitirdi veya aylar yıllar boşuna yatmadı mı???

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