'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 kişiye gözaltı kararı verdi. İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında...

BİR GÖZALTI HABERİ DAHA GELDİ

Olayın yankıları sürerken bir gözaltı haberi daha geldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve ilk gün yakalanamayan Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. 'Gölge başkan' olarak nitelendirilen Yıldız'ın gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 88 oldu. Soruşturmada 17 firari şüphelinin bulunduğu, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

CEP TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP KAÇMIŞTI

Ertan Yıldız'ın hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu öne sürülmüştü.

AVM'DEN RÜŞVET İSTEDİKLERİ İDDİASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği, müştekilerin rüşvet vermemesi sonucunda belediye tarafından AVM sahiplerine 197 milyon lira para cezası kestikleri iddia edildi.