"Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi Artistanbul Feshane'de sanatseverlerle buluştu

'Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları' sergisi Artistanbul Feshane'de sanatseverlerle buluştu
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları' sergisi, 187 sanatçının 627 eserinin yer aldığı koleksiyonu tanıttı. Sergi, İstanbul'un sanat birikimini ziyaretçileriyle buluşturuyor ve bir yıl boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat Koleksiyonlarından hazırlanan "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, Artistanbul Feshane'de açıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 187 sanatçının 627 eserinin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonun İBB'nin 100 yıllık sanat eserleri birikiminin sunumu, çok özel ve kıymetli olduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin Cumhuriyet'in sanatsal ve kültürel gelişimini de yansıttığına işaret eden Aslan, "Kamusal sanat koleksiyonumuzun gerçek sahibi İstanbullulardır. Bugün bu sergimiz aracılığıyla sanat, gerçek sahipleriyle buluşuyor. Bir yıl boyunca ücretsiz olarak bu eserler sergilenecek. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu ancak sanatı sevenler ve sanattan anlayanlar anlar." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları"nın Artistanbul Feshane'de düzenlenen dokuzuncu sergi olduğunu söyledi.

Özel, 2019'dan bu yana 300'den fazla eserin İBB Koleksiyonu'na bağışlandığı bilgisini vererek, "İlk kez bu emanetler, bu kadar bütüncül şekilde bir arada sunuluyor. Bu sergiyi anlamlı kılan çok önemli bir konu daha var, o da kolektif ruh. Sanatçıların ve koleksiyonerlerin bağışlarının İBB Miras'a, İBB Kültür'e duydukları güvenle İstanbul'a emanet ettiği eserler, bugün ilk kez bu sergiyle ziyaretçilerin önüne çıkıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından koleksiyonerlere sertifikaları takdim edildi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Sergi turuyla devam eden program, Şebiarus etkinlikleri kapsamında İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun icra ettiği "Kasideler ve İlahiler" konseriyle sona erdi.

Sergi

Osmanlıdan Cumhuriyet'e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel seçki ile bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergide 187 sanatçının 627 eseri yer alıyor.

İBB, Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile bağış yoluyla İBB Sanat Koleksiyonlarına eklenen eserlerin yer aldığı sergi, 13 Aralık'tan itibaren ücretsiz gezilebilecek.

Ayrıca sergi, gelecek yıl 13 Aralık'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Haberler.com
