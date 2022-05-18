İbb Meclisi'nden Swiss Otel Arazisinin Satışına Onay - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Beşiktaş'ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel arazisinin satışına onay verdi. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu verdiği oylamada, 2 CHP'li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, partilerinin grup kararlarına aykırı oy kullandı.

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu Saraçhane'deki başkanlık binasında, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. İBB Meclisi'nde görüşülen gündem maddelerinden birisi de Swiss Otel arazisinin satışı oldu.

2009 yılında Kadir Topbaş döneminde arazinin satışı için karar alınmış, ancak dönemin CHP'li belediye meclis üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam'ın açtığı dava sonucunda satış mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Yeni yönetim de mülkiyeti İBB'ye ait olan arazinin satışı için teklif hazırladı. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Turizm ve konut imarına sahip Boğaz manzaralı arazinin büyüklüğü ise 63 bin 584 metrekare. Satış kararı, AKP, MHP, CHP, İYİ Parti gruplarının oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4 meclis üyesi 'hayır' oyu kullandı. İYİ Partili meclis üyeleri Bora Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak 'hayır' oyu verdi.