İBB Meclisi'nde metro hatlarındaki sorunlara ilişkin soru önergesi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Balık'ın "metro hatlarındaki yönetimsel zafiyetler, yatırım yetersizliği ve kronikleşen yolcu yoğunluğuna" ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi vermek için söz alan Ak Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, kentteki metro hatlarında yönetimsel zaafiyetler, yatırım yetersizliği ve kronikleşen yolcu yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Balık, " İstanbul'un ulaşım ana omurgasını oluşturan raylı sistemler, son günlerde tarihinin en yoğun ve niteliksiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. 2019 yılı öncesinde, raylı sistem yatırımları ile şehrin nüfus artış hızı arasındaki denge, ulaşım konforunu sürdürülebilir bir seviyede tutmaktaydı. Ancak geride kalan uzun süreye rağmen, mevcut hatların kapasitesini artıracak teknik güncellemelerin yapılmaması ve yeni hat açılışlarındaki vaatlerin gerisinde kalınması, İstanbul halkını 'balık istifi' yolculuk yapmaya mahkum etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Yeni hatların devreye alınmasındaki yavaşlığın, mevcut hatlar üzerindeki yükü transfer etmek yerine daha da ağırlaştırdığını belirten Balık, "Duraklarda ve peronlarda can güvenliğini tehdit eden izdiham görüntüleri günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 'Raylı sistem seferberliği' söylemlerine rağmen, sahadaki gerçeklik halkın her geçen gün daha uzun süre beklediği ve daha kalabalık araçlarla yolculuk ettiği yönündedir." dedi.

Soru önergesindeki soruları okuyan Balık, "2019 yılından bugüne kadar 'açıldığı' beyan edilen metro hatlarının kaç kilometresi tamamen yeni projedir, kaç kilometresi 2019 öncesi yüzde 50 ve üzeri fiziki gerçekleşmeyle devralınmış hatlardır? İstanbul nüfusunun ve toplu taşıma kullanım oranının artışına karşılık, son 7 yılda ana hatlardaki M2, M4, M5 ve benzeri sefer sıklığı sürelerinde neden bir iyileşme sağlanamamıştır? Son iki yıl içerisinde metro hatlarında yaşanan 'teknik arıza' kaynaklı sefer iptallerinin ve gecikmelerin istatistiksel dökümü nedir? Bu arızaların periyodik bakım eksikliğinden kaynaklandığı iddiaları doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise tartışma nedeniyle ara verildi

Mecliste soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

CHP'li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Karademir, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının bu hafta başladığını hatırlattı.

Duruşmaları gözleri dolarak izlediğini dile getiren Karademir, "Bu hafta net şekilde idrak ettiğim bir şey var. Hep beraber çok önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Seçilmiş AK Partili yöneticiler adına 'utanma heyeti' kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karademir'in sözlerine üzerine AK Parti sıralarından tepki gelirken, CHP ile AK Parti grubu arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra söz verilen AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, AK Partili seçilmişlerin yaptığı utanılacak hiçbir iş olmadığını söyledi.

Karademir'in ortamı gerdiğini ve provokatif bir konuşma yaptığını kaydeden Gökkuş, "Utanması gerekenler, seçilmişler değil. Seçilmişler, bu ülkeye hizmet etmek için görevlerini yapıyor. Utanması gerekenler, kamu kaynaklarını kendi kişisel zenginleşme aracı olarak kullananlardır. Kim yetimin, garip gurebanın hakkına, harama el uzatıyorsa utanması gerekenler onlardır." diye konuştu.

Gökkuş, bu tür provokatif konuşmalara müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise Karademir'in konuşmasında hiçbir yanlış olmadığını, kimseye hakaret etmediğini savundu.

İnanlı'nın konuşması üzerine CHP'li ve AK Partili Meclis üyeleri arasındaki tartışma büyüdü.

Meclis 2. Başkanvekili Gümüşdağ, bunun üzerine oturuma ara verdi. Daha sonra Meclis'teki tartışma koridorda da devam etti.

Aranın ardından Meclis yeniden toplandı. Konuşmasına kaldığı yerden devam etmek üzere kürsüye çıkan CHP'li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Karademir'in konuşmasına aynı şekilde devam etmesi üzerine yeniden tartışma yaşandı.

Bunun üzerine AK Partili Meclis üyeleri, salonu terk etti. Karademir'in konuşmasının sona ermesi üzerine Meclis üyeleri tekrar salona geldi.