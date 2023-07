İbb, Kurban Bağışından Elde Edilen Konserveleri, 90 Bin Aileye Ulaştırmak Üzere Yola Çıkardı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri kurban bağışından elde edilen konserveleri, 90 bin aileye ulaştırmak üzere bugün yola çıkardı. 4 yılda yaklaşık 700 bin aileye kurbanlık konserve ulaştırdıkları bilgisini paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her zaman söylüyorum. İBB, İstanbul halkının en güvenli yardımlaşma elidir, en vicdanlı en teminatı yüksek doğru elidir" dedi.

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği kurban bağışından elde edilen konserveleri 90 bin aileye ulaştıracak. Hayırsever yurttaşların İstanbul Vakfı Kurban Bağış Kampanyası'na yaptığı katkılarla hazırlanan konserve etler, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Bakırköy'den dağıtıma çıktı.

"BU ÇOK GÜZEL VE HAYIRLI BİR GELENEK OLMUŞTUR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel'in de katıldığı programda konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir gelenek haline gelmiş olan kurban bağışlarımızın vatandaşlarımıza nasıl ulaştığını her yıl burada gösteriyoruz. Bu çok güzel ve hayırlı bir gelenek olmuştur. Her zaman söylüyorum. İBB, İstanbul halkının en güvenli yardımlaşma elidir, en vicdanlı, en teminatı yüksek doğru kanalıdır çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İstanbulluların her konuda, her sorunuyla ilgili duygularını ilettiği bir merkezdir. Kendilerine ait bir kurumdur. İBB, İstanbul'da hangi evin en sıkıntıda olduğunun en güncel bilgilerine sahip kurumların başında gelmektedir."

4 yıldır süren kampanya boyunca yaklaşık 700 bin aileye kurbanlık konserve ulaştırdıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'AÇLIK SINIRI ALTINDA İNSANLAR' DİYE YAPACAĞIMIZ YORUMLARIN ÇOK GENİŞLEDİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ: Alan elin veren eli görmediği şekliyle bir tarafta bu kurban etini aldığında mutlu olacak, belki de evine uzun zamandır et girmeyen insanlarımızın evine et girmiş olacak. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın duasıyla birlikte kurban bağışı yapan insanlarımız da nasiplenecek. Çok güzel bir duygu. Hayırlı ve bereketli olsun. Enflasyon, korkunç bir boyuta ulaşmıştır ve insanlarımızın çok yoğun bir geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu biliyoruz. Ekonomik açıdan ne yazık ki son yıllarda yürütülen yanlış politikalar, bugün artık piyasada emtia fiyatlarının belirlenmekte zorlanıldığı, insanlarımızın alışverişe çıkamadığı ve artık 'dar gelirli', 'açlık sınırı altında insanlar' diye yapacağımız yorumların çok genişlediği, büyük bir kesimi kapsadığı bir dönemi yaşıyoruz. Gıda fiyatları gerçekten almış başını gidiyor. Marketler, fiyat güncellemesini geçmişte belli ritimlerde yaparken artık gün içerisinde bile bazen etiket değiştirilen bir ortamı hep beraber yaşıyoruz.

CİDDİ BİR BARINMA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ: Diğer yandan barınma sorunu ayrı bir konu. Bütün şehirlerimizde kiraların ne kadar yüksek olduğunu ve ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Gıda, barınma, ilaç fiyatları, akaryakıt… Her alanda büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz ve yaratılan ekonomik kötü yönetimin getirdiği sonuçlar, ne yazık ki şu anda toplumun her kesimini yoğun bir biçimde etkilediği gibi aynı zamanda bizim gibi kamu kurumlarını da etkilemektedir. Özel şirketleri de etkilemektedir. Ücretlere elbette yenilikler yapılıyor, değişiklikler yapılıyor, zamlar yapılıyor. Biz de bu konuda zorlanan bir kurumuz. Elimizden gelen en yüksek çabayı ortaya koyan ve insanlarımıza ulaştırma konusunda çaba gösteren bir kurumuz. Yapılan ücret zamlarının yapıldıktan sadece bir süre sonra yapılan zamlarla hükmünü kaybettiği de bir dönem yaşıyoruz. Bunun altını çizelim.

ALIM GÜCÜNÜN HER GÜN AZALDIĞI BİR DÖNEMİN İÇERİSİNDEYİZ: Kurumumuzun yapmak zorunda olduğu yatırımlar, bir yandan çalışanının memnuniyeti ve tabii ki İstanbulluların beklediği kesintisiz hizmetleri de yürütmek durumundayız ama gerçekten zor bir dönemi yaşadığımızı ve özellikle vatandaşa değen tarafıyla ücretlerin enflasyona yenik düştüğü ve alım gücünün her gün azaldığı bir dönemin içerisindeyiz. İşte o bakımdan biz, bugün insanlarımızın sofrasına eğer et dağıtabiliyorsak bunun ne kadar önemli bir hale geldiğini de bu söylediğim manzaradan daha da iyi anlayabiliriz. Bu görev dönemimizin 5 yılını tamamladığımızda 'Birinci sırada 5 yıl boyunca neyle mücadele ettik' derseniz gerçekten yoksullukla mücadele, sosyal hizmetlerin ve insanlarımıza sunduğumuz yardım kalemlerinin artırılması hususu en önemli, en birinci konumuz haline gelmiştir.

EN SIKINTILI DÖNEMDE EN İYİ ÖRNEKLERİ ORTAYA KOYMA KABİLİYETİNİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ: Biz, sadece dar gelirli ailelerimize ulaştırdığımız yardımlarla değil, aynı zamanda farklı oluşturduğumuz metotlarla da 0-4 yaş arası çocukları olan annelerin çocuklarıyla beraber ücretsiz seyahat etmelerinden tutun da kreş imkanını mahalle mahalle yaymaya kadar insanlarımızın asıl ve önemli ihtiyaçlarını, gereksinimlerini giderme konusunda da sosyal belediyeciliğin Türkiye'de en önemli, en sorunlu, en sıkıntılı döneminde en iyi örneklerini ortaya koyma kabiliyetini birlikte, bütün yol arkadaşlarımızla göstermenin de huzurunu yaşıyoruz. Tüm bunların yetmediğini de görüyoruz.

İSTANBUL HALKI ADINA BUNU YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ: Bu zor dönemde, bütünüyle vatandaşın yanında olan bir kurum olmak, bütün ülkede ekonomik düzen bozukken, sistem doğru işletilmez iken ve yıllardır yapılan yanlışları üst üste biriktirilip bazen tedbirinin de yıllar alacağı bir biçimde oluşan bir ekonomik zeminde yetmediğimizin, yetemeyeceğimizin de farkındayız. Bu bağlamda köklü çözümler, ülkemizdeki gelir eşitsizliğinin giderilmesine dönük uzun vadeli planlamalar ve özellikle yapılan birçok hukuksuzluğun ortadan kaldırılarak Türkiye'de adaletin, eşitliğin konuşulduğu bir sistemin varlığı kesinlikle kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu bağlamda biz en üst seviyede, en yoğun mücadelesini her yönüyle vermeye devam edecek bir ekip olacağız. İstanbul halkı adına bunu yapmaktan da gurur duyuyoruz."