Üye Girişi
Haberler

İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerde ücretlere zam geldi. İBB meclisinin aldığı kararla kreşlerin ücretleri yüzde 100 zamla 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kreşlerin ücretlerini 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran bir karar aldı.

KREŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

İSTANBULKART'TA ÖĞRENCİ İNDİRİMİNE YAŞ SINIRI

Ayrıca Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

İŞ ARAYANLARA ULAŞIM 3 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü. Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Zam Ulaşım Çevre Politika Güncel Haberler

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

 Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler

Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler

 Adana'da korkunç olay! Belediye işçisi, evine davet ettiği çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da korkunç olay! Belediye işçisi, evine davet ettiği çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü
500

Yorumlar (1)

osman Nat:

Elektrike 38 zam gelince baskanim suya öyle bir zam yaptiki ilk defa su parasi elektrik faturasini solladi helal başkanım Ayrıca 1200tlye kreş mi olur iyi yapmış başkanım

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title