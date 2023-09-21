İBB ile taksiciler arasında 22 bin 800 TL tartışması

Feridun AÇIKGÖZ / İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İtaksi sistemlerinde sorun olduğu belirlenen taksicilere SMS ile onarım ve değişim çağrısında bulundu. İBB'nin belirlediği yetkili servis alanlarına davet edilen taksicilerden İtaksi ve kamera sisteminde problem bulunanlara sistem değişim ücreti 22 bin 800 TL olarak belirlendi. Ücreti yüksek bulan bazı taksiciler, durumdan şikayetçi oldu, cihaz değişimi gerçekleştirmeden servislerden ayrıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Dışarıda 2 bin liraya yaptırabildiğimiz değişim için 22 bin 800 lira istiyorlar. Bu durum taksi problemine yol açar. Kamerayı taktırmayan, bu bedeli ödemeyenin ruhsatı askıya alınıyor, pasif duruma düşüyor. Emniyet Müdürlüğümüz de denetimlerde ruhsatı pasif durumlarda olanların araçlarını trafikten men ediyor, sıkıntı oluşabilir" dedi

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taksicilerin cep telefonuna iletilen SMS ile araç içi kamera ve çeşitli sistemleri de bünyesinde barındıran İtaksi sisteminde problem bulunan taksiler, İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi yetkili servis alanlarına davet edildi. İtaksi sistemlerinde sorun veya arıza bulunan taksicilerden, İtaksi cihazı ve kamera değişimi için 22 bin 800 TL istendiği aktarıldı. Bazı taksiciler, İBB yetkili servislerinde yaptırılması zorunlu olan değişim ücretinden şikayetçi olarak, servis alanlarından işlem yaptırmadan ayrıldı.

"22 BİN LİRA İSTENDİ NASIL ÖDEYECEĞİM?"

Servis alanından değişim yaptırmadan ayrılan taksici Kemal Karasu, "Kamera değişecek. Çalışmıyormuş, bizi çağırdılar biz de geldik. 22 bin lira nakit istendi, vermedik. Nasıl ödeyeceğim? Daha, yevmiyemi çıkarmadım bugün. Mal sahibi ödüyor dediler ama o da kabul etmedi." dedi. Taksici Tekin Karata ise, "Ben kendim veremem bu parayı öyle bir yetkim yok. Ücret biraz yüksek geldi ama yapacak birşey yok " dedi.

"DIŞARIDA 2 BİN LİRAYA YAPTIRDIĞIMIZ DEĞİŞİM 22 BİN 800 LİRA"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, "İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü taksici esnafına mesaj atarak kameralarınızdan görüntü, sinyal, kayıt alınamıyor mesajı atarak, İTaksi yönetim merkezlerine esnafı davet ediyorlar. Oraya giden esnafımızdan 'Kameran çalışmıyor, sinyal alınamıyor, bu kamerayı değiştireceğiz' diyerek fahiş bedelle 22 bin 800 TL kamera değişikliği talebinde bulunuyorlar. Taksici esnafının bir aylık kazancı bunu vermemiz imkansız. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yılbaşına kadar kamera takma zorunluluğu ötelendi, bu süreci talep edip 1 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün böyle bir talebi uygun değil. Esnafımız, zor durumda mağdur. Bu bedeli ödemezlerse taksi çalışma ruhsatını iptal ediyorlar, arabayı trafikten men ediyorlar. Esnaf mağdur duruma düşüyor. Kamerayı dışarıda biz yaptıralım değiştirelim dediğimizde kesinlikle kabul etmiyorlar. İTaksi yönetim merkezlerinde böyle bir dayatma tekelleşme var. Kesinlikle biz bu ücreti ödeyemeyiz .Taksici ensafımız or durumda. Taksici esnafımızın 1 aylık kazancını kamera değişikliğiyle istiyorlar. Dışarıda biz bu kameranın, onarımını bakımını tamirini çok daha cüzi rakamlara yaptırabiliyoruz. Bunu maalesef kabul etmiyorlar. Bu tekelleşmeye dur demeliyiz. Dışarıda 2 bin liraya yaptırdığımız değişimi, kamera ücretini, 22 bin 800 liraya İBB'nin İTaksi yönetim merkezleri yapıyor. Bu gerçekten çok fahiş fiyat, bu bir emeğin ekmeğin yok edilmesi, esnafımız bunu veremez. İstanbul'da 20 binin üzerinde ticari taksi var, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz sırayla sık sık esnafımıza mesaj atıp çağırıyor; bilgilendiriyor; tek tek çağırıyor. 20 bin esnafımızı da çağıracaklar herhalde.Bu yüklü bir bedele tekabül ediyor. Kameramız çalışmıyorsa, sinyal vermiyorsa, arızalıysa, biz bunları dışarıda elektronik firmalarında tabi ki yaptırmak, onarmak zorundayız." dedi.

"TAKSİ PROBLEMİNE YOL AÇAR"

Aksu, "Durum taksi problemine tabi ki yol açar. Kamerayı taktırmayanlar, bu bedeli ödemeyenlerin ruhsatı askıya alınıyor. Pasif duruma düşürüyorlar. Emniyet Müdürlüğümüz de denetimlerde, ruhsatı pasif durumda olanların araçlarını trafikten men ediyor. Böyle bir sıkıntı oluşabilir. Konuyla alakalı biz dün İBB yetkililerine konuyu aktardık, rakam yüksek biz bunu ödeyemeyiz dedik. Şimdi onlardan çözüm noktasında bir haber bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den konuyla ilgili verilen bilgide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSBAK A.Ş koordinasyonuyla belirli servislere yetki verildiği ve yetki verilen servis alanları tarafından sistemde kullanılan materyallerin ithal ürün olması nedeniyle değişim ücretinin 22 bin 800 TL olarak belirlendiği belirtildi. İBB'den sistemin denetlenebilir olması, güvenlik ve standardizasyonun sağlanması açısından yetkili servis alanları dışında değişim ve onarım yapılmadığı bilgisi de verildi. Taksi araç içi kamera ve İTaksi sistem denetimlerinin vatandaşların bireysel şikayetleri, adli kurumların talepleri doğrultusunda ve rutin olarak gerçekleştirildiği bilgisi de edinildi.

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