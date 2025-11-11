Haberler

İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
Güncelleme:
Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, "yolsuzluk" soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.
  • İddianamede 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar lira olduğu belirtildi.
  • Ekrem İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

KAMU ZARARI 160 MİLYAR LİRA

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı. İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkında da iddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından cezalandırılması talep edildi.

8 AYDA ÇOK SAYIDA OPERASYON YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla operasyon talimatı vermişti. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mart'taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 232'nci gününde (10 Kasım) savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.

