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Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

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Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandıktan sonra anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat'ın ev hapsinde olacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevine girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşıyordu. Cezaevinden sık sık hastaneye sevk edilen Polat, anjiyo oldu.

MAHİR POLAT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'la ilgili avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu sonuçlandı. Mahir Polat hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi. Polat'ın ev hapsinde olacağı öğrenildi.

Mahir Polat hakkında ev hapsi kararıMahir Polat

AVUKATI TANSİYON TAKİP KARTINI PAYLAŞMIŞTI

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirterek Polat'ın olduğunu iddia ettiği tansiyon takip çizelgesini paylaşmıştı. "Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor." ifadelerini kullanan Erdem'in paylaştığı çizelge şöyle:

Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

ANJİYO OLDUKTAN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yüksek tansiyon nedeniyle 29 Mart'ta fenalaşmış önce cezaevi revirine sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muayenelerin ardından tekrar cezaevine götürülen Polat tekrar yüksek tansiyona dayalı rahatsızlığı üzerine Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderilmişti.

"4 KEZ ANJİYO OLDU, 6 STENTİ VAR"

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Erkam Erdem şu ifadeleri kullanmıştı: "Bildiğiniz üzere Mahir Beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti. Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor."

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Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVEFA:

Hiç tutuklanmaması gerekirdi. Tutuklama bir tedbirdir cezaya dönüştü. Ampul zihniyeti, vicdanı, ülkeyi bitirdi!.. Yazık!

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

böyle böyle yola geleceksiniz

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Zalimsin akp.

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıMete Yusuf:

Ne hikmetse heme hasta oluveriyorlar.

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Haber YorumlarıMGk:

Demek ki gerçekleri anlattı devletimiz de yardımcı oldu... Eko gibi bir hırsızı korumak sizin işiniz değil dürüst olun

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Akp bu yanlıştan dönme bütün tutukluların demokrasi gereği serbest kalma ile son bulursa herkes gibi sende rahatlarsın. Çünkü şu an koca bir devleti yönetmeye vazifelesin. Asil işine dön ki sende kazan..

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Haber YorumlarıAHMET TURGUT:

bu chp cihniyetinin herşeyi düzmece yalan dolan. başka ülkede olsa halk yüzlerine bakmaz bu zihniyet hala desteklio. gözünüzü açın adamlar ülkeyi yemiş

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Haber Yorumlarıasik1978:

Bu arkadaş bu kadar film fırıldağın içinde olunca hasta olmuyor. Ne hikmetse hapse girince hastalanıyolar. Madem hasta neden evde oturmamış. Başkalarının adı değilde bu arkadaşın adı geçiyor. Suçu Akp ye atan arkadaşlar neden adı geçiyor diye de sorsun. Her hasta olan suçsuz mu oluyor. Yada suçu işletip dışarda mı kalacak. Bırakın yargı kararını versin.

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Haber Yorumları5g82znc92j:

yolsuzluk yaparken hasta değildi Hapise girince hemen hasta ölü veriyorlar 80 yaşındaki adamlar var hapiste Torpil yoksa içerde çürütüyorlar torpil varsa hemen salıveriliyor Adaletin yıkılsın Dünya

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