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İBB'den Yenikapı Sahili'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yenikapı Sahili'ndeki programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Arslan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü İstanbullularla kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşuna ve önemine değinen Arslan, "103 yıl önce Türk milleti kendi kaderini eline aldı. Biz bu ülkeyi yokluk içinde kurduk. İşgale direndik, emperyalizme karşı mücadele ettik, öyle kurduk bu Cumhuriyeti. Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden asla vazgeçmedik. Biz hep hür yaşadık hür yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bu Cumhuriyet'i armağan etti. Cumhuriyet, Anadolu'nun ayağa kalkmasıdır, fabrikalar kurmak, okullar açmak, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır." diye konuştu.

Aslan, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

DJ Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın sahne aldığı etkinlikte, şarkıcı Mert Demir ve Simge konser verdi.

Kaynak: AA
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