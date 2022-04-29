İBB'deki PKK'lı çalışanın ifadesi ortaya çıktı: Hiçbir zaman PKK terör örgütü içinde yer almadım

İstanbul'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan şüpheli Şafak Duran üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin, fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, "Hiçbir zaman PKK terör örgütü içinde yer almadım. Konuya ilişkin 1 yıl önce ifade vermiştim. Terör örgütüyle irtibatım söz konusu değildir." dediği öğrenildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sevk yazısında, şüpheli hakkında 2021 yılında yapılan operasyonel çalışma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerince ifadesi alınan Roza Ahmed kod adlı Fatma Yiğit ile Hozan Serhat kod adlı Cahit Karagülle'nin teşhissiz beyanda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞ

Şafak Duran'ın hakkındaki beyanlar üzerine yapılan tespitlerin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine yer verilen yazıda, soruşturma işlemleri devam ederken 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine ait dokümanlar üzerinde yapılan deşifre çalışmaları neticesinde, örgüt üyelerinin fotoğraflarının ele geçirildiğine değinildi.

Yazıda, "Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinden İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme neticesinde kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı, şüphelinin beyanının, tüm bu tespitler karşısında suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu yapılan şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

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