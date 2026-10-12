İBB Davası'nın 96. gününde 7 sanığın konutu terk etmeme adli kontrolü kaldırıldı

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Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 96'ncı gününde mahkeme heyeti, birleştirilen dosyada yargılanan Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki yeni duruşma salonunda görülen İBB Davası'nın 96'ncı gününde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel savunma yaptı.

Bilirkişi raporunda kendisine yöneltilen isnadı anlamadığını belirten Özel, raporda ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına yer verildiğini ancak söz konusu ihale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını söyledi. Özel, "Dahil olmadığım ihale sürecinde suç işlemiş olmam mümkün değildir" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti.

Özel'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Deniz Dörtyol'un Karaköy'deki reklamlarının kaldırıldığı yönündeki iddiasını sordu.

Özel, Galata Kulesi'nin silüetiyle ilgili bir reklam tartışması yaşandığını belirterek, "Tarihi yapı silüetini bozduğu için bizim kararımız dışında, Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu'nun kaldırılması kararı vardı" yanıtını verdi.

Ardından savunma yapan Mustafa Duhan Demir, Hakkı Demir Vakfı'na ait bir taşınmazda gerçekleştirilecek imar değişikliği kapsamında kreş yaptırdığını belirtti. Demir, bu süreci Adem Altıntaş ile birlikte organize ettiklerini söyledi.

Demir'in savunması ve sorgusunun ardından avukatlarının beyanları alındı.

"150 GÜNDÜR EV HAPSİNDEYİM"

Daha sonra sanık kürsüsüne gelen Sezer Ada Ateş, 26 yıldır İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda çalıştığını belirterek, ihale şartnamelerinin yaklaşık 20 yıldır aynı şekilde hazırlandığını söyledi. İddianamede kendisine ilişkin herhangi bir somut bilgi ve belge bulunmadığını savunan Ateş, kendisinin ve ailesinin hayatları boyunca kamu yararı için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 150 gündür ev hapsinde bulunduğunu belirten Ateş, eşinin deniz subayı olması nedeniyle liseye giriş sınavına hazırlanan kızıyla yeterince ilgilenemediğini anlatarak, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Savunmanın ardından tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Yeşil Alan ve Tesisler Müdürü olarak görev yapan Ateş'e, "Göreviniz boyunca sizden gerek kendim gerekse de yönlendirdiğim bir Ağaç A.Ş. çalışanı üzerinden gizli bilgi talebim oldu mu?" diye sordu. Ateş, "Asla olmamıştır Ali Bey" yanıtını verdi.

7 SANIK HAKKINDAKİ EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Sezer Ada Ateş'in savunması ve sorgusunun ardından avukatının beyanları alındı.

Mahkeme Başkanı, birleştirilen dosyada yargılanan Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını açıkladı.

SÖNMEZ'E, SAVCILIK İFADESİNDEKİ "ÖRGÜT LİDERİ" SÖZLERİ SORULDU

Duruşmada daha sonra eski İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez savunma yaptı.

Sönmez'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Sönmez'e, savcılık ifadesinde yer alan, "Suç örgütünün lideri konumunda olduğu iddia edilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur" sözlerini sordu, bu ifadesini açıklamasını istedi. Sönmez, "Orada herhangi bir isnadım da yok. Sadece dediğim gibi, idare hukukuna dair belediyelerdeki silsileden bahsettim" yanıtını verdi.

Sönmez'in sorgusunun ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: ANKA