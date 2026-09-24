İBB Davası'nın 87. gününde Mithat Sinan Bolak'ın yakalama kararı kaldırıldı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 87'inci gününde savunma yapan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, yaklaşık iki yıldır eşinin eğitimi nedeniyle geçici olarak yurt dışında yaşadığını belirterek, adres ve iletişim bilgilerini konsolosluk ile e-Devlet üzerinden güncellediğini söyledi. Eski telefon numarasından kendisine ulaşılmaya çalışılması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Bolak, "Bunu öğrenir öğrenmez de mümkün olan ilk uçakla mahkemeniz huzuruna geldim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 87. gün başladı.

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada, ilk olarak kürsüye gelen isim, dün hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı duyurulan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak oldu.

"ÜÇ AY KADAR GEÇİCİ OLARAK, KAĞIT ÜZERİNDE VEKALET ETTİM"

Bolak, Kültür A.Ş.'de bir yıldan kısa süre çalıştığını, hakkındaki suçlamanın ise yaklaşık üç ay vekalet ettiği Plan ve Organizasyon Müdürlüğü dönemindeki işlemlere dayandığını söyledi. Eylül 2019'da, Kültür A.Ş.'de Kültür Etkinlikleri Müdürü olarak göreve başladığını anlatan Bolak, daha önce kamu kurumlarında çalışmadığını ve ihale, satın alma ile hakediş süreçlerine ilişkin herhangi bir eğitim veya oryantasyon almadığını belirtti.

Göreve başlamasından yaklaşık bir ay sonra, Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'nün boş olması nedeniyle mevcut görevinin yanında geçici olarak müdür vekili yapıldığını belirten Bolak, bu görevlendirmeyi kendisinin talep etmediğini söyledi. Bolak, "Bu düzenle yaklaşık 3 ay kadar bir süre Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ne geçici olarak kağıt üzerinde vekalet ettim. Hakkımdaki dava, yaklaşık 3 ay kadar süren Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ne geçici olarak şeklen vekalet ettiğim dönem sebebiyle açılmıştır" dedi.

"BELGELERİ AVUKATLARA SORUP İMZALIYORDUM"

Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'nü fiilen yönetmediğini savunan Bolak, bu birimin farklı bir yerleşkede bulunduğunu ve görev yaptığı dönemde faaliyetlerine ilişkin görüşmelere katılmadığını söyledi.

İmzasına getirilen evraklara ilişkin şirket avukatlarına ve belgeyi getiren personele danıştığını ifade eden Mithat Sinan Bolak, "Belge nedir, eksiklik var mı, imzalanmasında sakınca var mı diye görüş alıyordum. Aldığım teyitler de belgelerde ve alt belgelerinde sorun olmadığı yönünde oluyordu. Ben de bu doğrulama mekanizması üzerine belgeleri imzalıyordum" diye konuştu.

Bolak, sıfırdan herhangi bir belge hazırlamadığını, yalnızca geçici görevi nedeniyle imzalaması gerektiği söylenen evrakların önüne getirildiğini anlattı.

"RÜŞVET VERDİĞİ İDDİA EDİLEN İŞ İNSANLARININ HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"

Eylem 118 kapsamında suçlanan Bolak, özel reklam alanları için Kültür A.Ş. bünyesindeki Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden izin alınması gerektiğini ve izinlerin bir komisyon tarafından verildiğini iddianameyi okuduğunda öğrendiğini söyledi.

Rüşvet verdiği iddia edilen şirketlerin sahip veya yetkililerini tanımadığını belirten Bolak, "Hiçbiriyle herhangi bir konuda bir görüşmem, bir toplantı ya da müzakere sürecine katılmışlığım olmadı. Hiçbiriyle sözleşme şartlarıyla ilgili olarak görüşmedim. Hiçbiriyle sözleşme şartını müzakere etmedim" dedi. Bolak, söz konusu kişilerin beyanlarında da adının geçmediğini aktardı.

"YAKALAMA KARARINI ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ İLK UÇAKLA GELDİM"

Yaklaşık iki yıldır eşinin eğitimi nedeniyle geçici olarak yurt dışında yaşadığını belirten Bolak, adres ve iletişim bilgilerini konsolosluk ile e-Devlet üzerinden güncellediğini söyledi. Eski telefon numarasından kendisine ulaşılmaya çalışılması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Bolak, "Bunu öğrenir öğrenmez de mümkün olan ilk uçakla mahkemeniz huzuruna geldim" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN RÜŞVET ALMADIM"

Suçlamaları reddeden Bolak, Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ndeki görevinin geçici ve şekli olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman rüşvet almadım. Kimsenin rüşvet almasına aracılık etmedim. Rüşvet olduğunu bildiğim bir eylemde şeklen dahi olsa bilerek ve isteyerek asla yer almadım. Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile hiçbir ilişkim ve iletişimim olmadı. Rüşvet verdiği iddia edilen iş insanlarıyla hiçbir iletişimim veya görüşmem olmadı" ifadesini verdi.

Bolak, suçlamaya konu belgeleri kendisinin hazırlamadığını, önceden hazırlanmış ve sıralı imzaları tamamlanmış belgeleri geçici vekalet görevi nedeniyle imzaladığını savundu. "Bir usulsüzlükten şüphelenmiş olsam ya da böyle bir durumun farkında olsam kesinlikle imzalamazdım" diyen Bolak, duruşmalardan bağışık tutulmasını ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Bolak'ın savunmasının ardından avukatı beyanda bulundu. Mahkeme Başkanı, Bolak'ın duruşmadan ayrılabileceğini ve yakalama kararını kaldırdığını söyledi.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA