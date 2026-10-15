İBB Başkanvekili Aslan, İstanbul selinde iki yurttaşın öldüğü bilgisini paylaştı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki bilgilendirmelerin ardından kentte etkili olan sağanak yağıştan olumsuz etkilenen noktalarda incelemelerde bulundu. Cendere yolu, Ayazağa ve Kemerburgaz çevresinde sel ve taşkından etkilenen esnafı ziyaret eden Aslan, "Hiçbir yurttaşımızın mağdur olmaması için bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Tekrar İstanbul'umuza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir afeti yaşamayız" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki bilgilendirmelerin ardından kentte etkili olan sağanak yağıştan olumsuz etkilenen noktalarda incelemelerde bulundu. Cendere yolu, Ayazağa ve Kemerburgaz çevresinde sel ve taşkından etkilenen esnafı ziyaret eden Aslan, ziyaretlerin ardından yaşanan sele ilişkin İstanbul'daki son durumu ANKA'ya değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm gücünü arama, kurtarma faaliyetlerinde kullandığını belirten Aslan, "Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, İtfaiyeye Daire Başkanlığının o kahraman personellerine, İSKİ'nin kahraman saha uygulamacılarına, Yol Bakımın büyük mücadele eden çalışma arkadaşlarıma yani 92 bin İstanbul muhafızına teşekkür ediyorum. Dün gece büyük bir mücadele, büyük bir afette büyük bir savaş verdiler." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 100 yıldır İstanbul böyle bir yağış almadı" diyen Aslan, "Normalde bir gün içinde metrekareye 20 kg yağış düşer, normal bir yağış. Bu eğer 60, 70, 80, 100 olmuşsa yoğun ve aşırı yağış kavramıyla adlandırılır. Ancak dün 12 saat, 16 saat içinde İstanbul'da metrekareye 270 kg yağış düşen noktalar oldu; Alibeyköy bölgesi, Eyüpsultan bölgesi, Arnavutköy bölgesi, Beykoz bölgesi, Şile bölgesi, Sarıyer bölgesi... Dolayısıyla İstanbul büyük bir hava akımıyla karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

Aslan'ın verdiği bilgiler şöyle:

"Şu an felaketin en yoğun yaşandığı bölgelerden birindeyiz. Maalesef Cendere Deresi, onun kollarının olduğu alanlarda büyük bir felaket yaşadı İstanbul. Aslında İstanbul'un tüm genelinde büyük bir felaketle karşı karşıyaydık. Ama daha önceden yapılan altyapı çalışmaları sayesinde, belli noktalarda, olası felaket beklenen noktalarda önceden aldığımız çözümler sayesinde hiçbir problem olmadan süreci atlattık. Ancak Cendere Deresi üstündeki yerleşim yerlerinde ve fabrikalarda ciddi hasarlar oluştu. Maalesef iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği ile ilgili bilgi var elimizde. Şöyle düşünün; yaklaşık 100 yıldır İstanbul böyle bir yağış almadı. Meteorolojik verilere göre 1941'de tutulmaya başlanmış ve son 85 yılın ya da 80 yılın en büyük yağışını aldı İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi kayıtları var, 1985 yılından beri tutuluyor ve 41 yılın en yüksek yağış oranıyla karşı karşıyayız.

" HİÇBİR YURTTAŞIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN BÜTÜN KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

AFAD'ın 200 küsur personeliyle beraber yaklaşık 8.600 - 8.500 personelle birebir sahadaydık. 2 bin 500 araçla birebir sahadaydık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Valiliğimizle sürekli irtibat halindeydik, toplantılar yapıldı. AFAD'da arkadaşlarımız vardı. Şu saate kadar AKOM'daydım, AKOM'dan da çıkıp buraya geldim. Sabah AFAD'da Valimizle ve şehirdeki tüm bakanlıkların il müdürleriyle, 1. Ordu Komutanımızla toplantılarımızı yaptık. Hasar tespit çalışmalarını yapmamız lazım. Buradan söyleyeceğim durum şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzü sahaya sürdük. Maddi hasarlarımız var ama can kaybının yüksek olmaması bizim en büyük temennimizdi ve bunu sağlamış olduk. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, İtfaiye Daire Başkanlığının o kahraman personellerine, İSKİ'nin kahraman saha uygulamacılarına, Yol Bakım'ın büyük mücadele eden çalışma arkadaşlarıma, yani 92 bin İstanbul muhafızına ben teşekkür ediyorum. Dün gece büyük bir mücadele, büyük bir afette büyük bir savaş verdiler ve minimum kayıpla İstanbul'u bu şu ana getirdik. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha bize böyle büyük bir afette bizi karşı karşıya bırakmaz. Hiçbir yurttaşımızın mağdur olmaması için bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Tekrar İstanbul'umuza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir afeti yaşamayız.

"İBB'NİN VE VALİLİĞİN UYARILARINI DİKKATE ALIN"

Buradan şunu da ifade etmek isterim: 16 milyon İstanbullu bu süreç içinde büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük mücadelesini, Valiliğimizle ve Bakanlıklarımızla beraber yaptığımız büyük bir mücadeleyi görüp İstanbul Büyükşehir Belediyesine sahiplenmeleri, o dayanışma duygusuyla beraber birlikte mücadele etmeleri ve tüm uyarılarımızı dikkate alarak trafikten çekilmeleri, evlerine gitmeleri dolayısıyla bizim hareket alanımızı kolaylaştırdı. Buradan şunu da ifade etmek isterim: Bundan sonra yaşanacak herhangi bir uyarıda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve Valiliğin uyarısında lütfen o uyarıyı dikkate alın. Çünkü yollar açık olacak ki biz afete hızlı müdahale edelim. Bu tür afetlerde an çok önemlidir. Siz 2 dakika, 3 dakika geç kaldığınızda bir olay anına trafik sıkışıklığından dolayı, büyük bir kayıpla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dün dediğim gibi İstanbullular bizimle dayanışma gösterdiler. Saat 21.00 itibarıyla, akşam 21.00 itibarıyla herkes çekildi ve biz çok daha hızlı araçlarımızı hareket ettirdik. Dayanışma içinde olan tüm yurttaşlarımıza ve kurumlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum.

"TÜM KARDEŞLERİMİN İSTANBUL İÇİN BİR ARADA OLMASINDAN DOLAYI HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hiç siyaset yapılmadan bu afet sürecinin atlatılması beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü afetler toplumun ortak buluştuğu paydalardır. Tüm kardeşlerimin İstanbul için bir arada olmasından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ama bir şeyi de hatırlatmak zorundayım: Büyük bir afetti, herkes gördü, İstanbul gördü, tüm Türkiye gördü, televizyonlarda gösterildi ama Beşiktaş Meydanı'nı su basmadı, Üsküdar Meydanı'nı su basmadı. İşte biz geçmişten tecrübe alıp kendisini geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla gidiyoruz. İnşallah bugün yaşadıklarımızla, dün yaşadıklarımızla bir sonraki süreçte olası bir yağmur baskınında, büyük bir yağmur yağışında alacağımız tedbirlerle inşallah buralarda da böyle bir hasarla bir daha karşılaşmayacağız"

Kaynak: ANKA