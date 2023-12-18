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İmamoğlu'ndan CHP Eş Başkanı yakıştırmalarına yanıt: "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." dedi.
İmamoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasının meclis salonunda düzenlenen "Gençlik Meclisi ile Buluşma" programına katıldı.
Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin soru üzerine, "Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." diye konuştu.
İmamoğlu, İYİ Partinin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi parti olduğunu söyledi.
"Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Onun dışında meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için 'hayırlısı olsun' diyorum. Elbette bugüne kadar hizmet sundular, İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan, belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış oluyoruz."
İmamoğlu, bir basın mensubunun İYİ Partiden kendisine "CHP Eş Başkanı" şeklinde yakıştırmalar yapıldığını aktarması üzerine, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." ifadelerini kullandı.
"Her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul'da belli ki farklı siyasi partilerin çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak. Bu fayda getirir. Farklı düşüncelerin, farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp ölçülebildiği bilgi alma ortamlarının varlığıyla daha güçlü bir demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimini yaşarız. Ama söylüyorum. Elbette ki her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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