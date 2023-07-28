İBB Başkanı İmamoğlu: Her sesi dinlemekle yükümlüyüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla düzenlenen Kurban bağışı etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğimizi belirtti. Ayrıca, UKOME toplantısına yönelik eleştirilerde bulundu ve İstanbul'un nitelikli ulaşım hizmetinin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her sesi dinlemekle yükümlüyüz, ben 16 milyonluk kentin bir belediye başkanıyım aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim dolayısıyla bütün bu eksende biz arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri Kurban bağışından elde edilen konserveleri 90 bin aileye ulaştırdı. Hayırseverlerin yaptığı katkıyla hazırlanan konserve etlerin dağıtıma çıktığı etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GENÇLERLE SİYASET KONUŞAMAYACAK DURUMA GELECEĞİZ

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SİYASİ RANT ELDE EDELİM ANLAYIŞI VARDIR