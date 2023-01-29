İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a hoş gedin" pankartı Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, " İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Fatih'te Saraçhane ve Edirnekapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü. Pankarttaki yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı.

Yurt dışında Yunanistan, yurt içinde de Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Edirnekapı İstanbul Güncel Haberler

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