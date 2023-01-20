İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor

Geçtiğimiz hafta umre ziyaretinden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün de Anadolu turuna çıkıyor. Kastamonu'dan başlayarak Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'nin de bulunduğu 15'ten fazla şehre gideceği öğrenilen İmamoğlu, bu kentlerde İBB destekli yatırımların açılışına katılacak.

Anne ve babasıyla umreden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayağının tozuyla Anadolu turuna çıkıyor. Bugün beraberindeki heyetle birlikte Kastamonu ziyareti gerçekleştirecek olan İmamoğlu, Daday Belediyesi kapalı Pazar yerinin açılışını yapacak.

AÇILIŞLARA KATILACAK

Aynı zamanda şehir merkezini de ziyaret edecek olan İmamoğlu, daha sonra Safranbolu'ya geçerek burada tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

İL İL GEZECEK

T24'ün haberine göre İmamoğlu'nun bununla birlikte 15 ile daha gideceği öne sürüldü. İmamoğlu, İBB'nin kardeş belediyesinin bulunduğu kentlere giderek bu illerde tamamlanan yatırımların açılışın törenlerine katılacak. Bu iller arasında Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari de bulunuyor.