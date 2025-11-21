Haberler

Hz. Ebubekir Camisi Muş'ta İbadete Açıldı

Hz. Ebubekir Camisi Muş'ta İbadete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde hayırsever Tanış Ailesi tarafından yaptırılan Hz. Ebubekir Camisi, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Açılışta, caminin hayırlara vesile olması temennileri ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan Hz. Ebubekir Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Eşmepınar Köyü'nde hayırsever Tanış Ailesi tarafından daha önce yapımı başlatılan caminin inşaatı tamamlandı.

Cami, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Vali Çakır, programda yaptığı konuşmada, Tanış Ailesi'nin önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Caminin hayırlara vesile olmasını dileyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tür kurum ve kuruluşların yapımında öne çıkan insanlara omuz vermek, o insanların yükünü azaltır. Cami birçok cemaate hizmet edecek. Tüm hemşerilerimizin bu konulara katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir niyeti olan varsa yola çıksın, Allah bir şekilde yardım eder. İnşallah onların yapacağı camilerin açılışlarını da böyle güzel kalabalıklarla yaparız."

İl Müftüsü İbrahim Yavuz ise "İnsan olarak faniyiz, gelip geçiciyiz. Yaptığımız eserler, bu dünyadan ayrılmış olsak da bizim sevap kazanmamıza vesile olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Hayırsever İş İnsanı Emrullah Tanış da "Cami yapımını üstlendik ama hayırseverlerden de yardımlar geldi. Yaşlı teyze ve amcalarımız altınlarını ve paralarını bağışladı. Allah herkesin hayrını kabul etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları camide namaz kıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.