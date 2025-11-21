Hz. Ebubekir Camisi Muş'ta İbadete Açıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan Hz. Ebubekir Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Eşmepınar Köyü'nde hayırsever Tanış Ailesi tarafından daha önce yapımı başlatılan caminin inşaatı tamamlandı.

Cami, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Vali Çakır, programda yaptığı konuşmada, Tanış Ailesi'nin önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Caminin hayırlara vesile olmasını dileyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tür kurum ve kuruluşların yapımında öne çıkan insanlara omuz vermek, o insanların yükünü azaltır. Cami birçok cemaate hizmet edecek. Tüm hemşerilerimizin bu konulara katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir niyeti olan varsa yola çıksın, Allah bir şekilde yardım eder. İnşallah onların yapacağı camilerin açılışlarını da böyle güzel kalabalıklarla yaparız."

İl Müftüsü İbrahim Yavuz ise "İnsan olarak faniyiz, gelip geçiciyiz. Yaptığımız eserler, bu dünyadan ayrılmış olsak da bizim sevap kazanmamıza vesile olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Hayırsever İş İnsanı Emrullah Tanış da "Cami yapımını üstlendik ama hayırseverlerden de yardımlar geldi. Yaşlı teyze ve amcalarımız altınlarını ve paralarını bağışladı. Allah herkesin hayrını kabul etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları camide namaz kıldı.