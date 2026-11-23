Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan tarafından Saada ve Taiz kentlerine düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Taiz kentinin Hudeyr ilçesine bağlı Verzan bölgesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden 1 kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Al-Masirah televizyonuna göre, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kuzeydeki Saada kentine bağlı Bakem bölgesine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü kadın, 2'si Afrikalı mülteci olmak üzere 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan makamlarından saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA