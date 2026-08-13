Haberler

Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA ile saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisini iki insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının, Suudi Arabistan'ın Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık yapıldığı belirtildi. Suudi Arabistan'dan henüz açıklama gelmedi.

??????? Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına konuşan askeri bir kaynak, saldırının Suudi Arabistan'ın Sada ve Hacce kentlerinde Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Aramco rafinerisine iki İHA ile saldırı düzenlediklerini açıklayan askeri kaynak, Husilerin "ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesine veya Yemen'e yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vermeyi sürdüreceğini" savundu.

Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti! CHP'li vekil hakkında suçlamalar ağır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek, golün eli kulağında

Canlı anlatım: Beşiktaş tek kale oynuyor
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti