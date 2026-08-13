Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA ile saldırdı

??????? Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına konuşan askeri bir kaynak, saldırının Suudi Arabistan'ın Sada ve Hacce kentlerinde Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Aramco rafinerisine iki İHA ile saldırı düzenlediklerini açıklayan askeri kaynak, Husilerin "ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesine veya Yemen'e yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vermeyi sürdüreceğini" savundu.

Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA