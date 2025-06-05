Husiler: İsrail'e iki insansız hava aracıyla saldırdık

Husiler: İsrail'e iki insansız hava aracıyla saldırdık
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Yemen'de İran destekli Husiler, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na 'Yafa' ismini verdikleri iki insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve İsrail'e karşı askeri faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik İHA saldırısı düzenlediklerini kamuoyuna duyurdu.

"İHA SALDIRIMIZ BAŞARIYA ULAŞTI"

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 İHA ile askeri operasyon düzenlediklerini bildiren Seri, operasyonun başarıyla amacına ulaştığını belirtti.

Bu operasyonu, ezilen Filistin halkı ve savaşçılarını desteklemek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği soykırımı reddetmek için yaptıklarını kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı askeri operasyonları artırmaya ve genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün X hesabından yaptığı açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiğini, İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde ise İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarılmıştı.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuş, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı. İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
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