Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Marib kentlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, ABD, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den de saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası Kamaran, idari olarak Hudeyde iline bağlı bulunuyor.

Marib'e 15 hava saldırısı düzenlendi

Öte yandan, Husiler ABD'nin Marib ilinin Ragvan ve Medgal ilçelerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mesira televizyonunun haberinde Ragvan ve Medgal'e yönelik 15 hava saldırısı düzenlendiği aktarılırken, saldırıda can kaybı ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.