Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Marib kentlerine düzenlediği hava saldırılarını açıkladı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair bilgi mevcut değil.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Marib kentlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, ABD, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den de saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası Kamaran, idari olarak Hudeyde iline bağlı bulunuyor.

Marib'e 15 hava saldırısı düzenlendi

Öte yandan, Husiler ABD'nin Marib ilinin Ragvan ve Medgal ilçelerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mesira televizyonunun haberinde Ragvan ve Medgal'e yönelik 15 hava saldırısı düzenlendiği aktarılırken, saldırıda can kaybı ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.