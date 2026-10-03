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Husiler, 3 Eylül'den beri Suudi hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü iddia etti

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Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 125 kişinin yaralandığını ileri sürdü. Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırıların bir aydır sürdüğünü Sana'daki toplantıda iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'in farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 125 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın bir aydır Yemen'in çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Toplantıda, 3 Eylül'den bu yana düzenlenen söz konusu hava saldırıları sonucu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA
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