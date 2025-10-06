Haberler

Hüseyin Gümüş ve Bülent Dinçel İçin Veda Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Bakırköy Adliyesi'nde, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Hüseyin Gümüş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Bülent Dinçel için veda töreni gerçekleştirildi. Törende adaletin önemi vurgulandı ve katılımcılara teşekkür edildi.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Bülent Dinçel için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Hüseyin Gümüş ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Bülent Dinçel için Bakırköy Adliyesi'nde veda tören düzenlendi. Törene Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, Komisyon Başkan Yardımcısı Sadullah Güler ve çok sayıda hakim ve savcı ile adliye personeli katıldı.

'ADALETSİZLİĞİN EZDİĞİ VİCDAN ÖMÜR BOYU SIZLAR'

Törende konuşan Başsavcı Gümüş, "Üç yıldan bu yana görev yaptığım adliyemizden ve sizlerden bu gün ayrılıyorum. Daha önce burada yaptığımız pek çok uğurlama konuşmasında sizlere hitap ederken her vedanın yeni bir başlangıç olduğunu unvan ve makamların gelip geçici olduğunu ifade etmiştim. Görev sürem boyunca adliyemizdeki çalışma barışı ve huzuruna katkı sağlayan uyum ve iş birliği çalıştığımız komisyon başkanımıza ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz ama adaletsizliğin ezdiği vicdan ömür boyu sızlar. İyi insan olmak kolaydır ama adil olmak zordur. Yaklaşık üç yıl boyunca sizlerle hak ve adalet için çaba sarf ettik başta suç örgütleri olmak üzere uyuşturucu suçları ile kadına karşı şiddet suçları ile mücadele ettik. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Veda konuşması sonrası Başsavcı Hüseyin Gümüş ve Başsavcı Vekili Bülent Dinçel'e plaket takdim edildi.

