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Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Yangın çıktı

Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Yangın çıktı
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Hürmüz Boğazı'nın doğu girişine yakın Umman kıyıları açıklarında bir ticari gemi saldırıya uğradı ve makine dairesinde yangın çıktı. Mürettebat acil yardım çağrısı yaparak yangın söndürme sistemini devreye soktu, ancak hidrolik sistemdeki arıza müdahaleyi zorlaştırdı. Yakındaki birkaç gemi yardım için bölgeye yöneldi. Son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde, özellikle Umman tarafına yakın rotalarda gemilere yönelik saldırılar artış gösterdi.

LONDRA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nın doğu girişine yakın bir bölgede saldırıya uğrayan bir ticari gemide yangın çıktı.

Cuma akşamı Xinhua'ya ulaştırılan denizcilik telsiz kayıtlarına göre, Umman kıyıları yakınında saldırıya uğrayan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Mürettebat yangınla mücadele ederken acil yardım çağrısında bulundu.

Kayıtlara göre mürettebat, gemideki karbondioksitli yangın söndürme sistemini devreye soktu ve balast işlemleriyle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Geminin hidrolik sisteminde meydana gelen arıza ise yangınla mücadeleyi güçleştirdi.

Kayıtlara göre, yakındaki birkaç gemi yardım sağlamak üzere olay yerine doğru ilerlediklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda son günlerde, çoğu boğazın Umman tarafına yakın rotalarda olmak üzere gemilere yönelik çok sayıda saldırı yaşandı.

Kaynak: Xinhua
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