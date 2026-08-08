Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Yangın çıktı

LONDRA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nın doğu girişine yakın bir bölgede saldırıya uğrayan bir ticari gemide yangın çıktı.

Cuma akşamı Xinhua'ya ulaştırılan denizcilik telsiz kayıtlarına göre, Umman kıyıları yakınında saldırıya uğrayan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Mürettebat yangınla mücadele ederken acil yardım çağrısında bulundu.

Kayıtlara göre mürettebat, gemideki karbondioksitli yangın söndürme sistemini devreye soktu ve balast işlemleriyle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Geminin hidrolik sisteminde meydana gelen arıza ise yangınla mücadeleyi güçleştirdi.

Kayıtlara göre, yakındaki birkaç gemi yardım sağlamak üzere olay yerine doğru ilerlediklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda son günlerde, çoğu boğazın Umman tarafına yakın rotalarda olmak üzere gemilere yönelik çok sayıda saldırı yaşandı.

Kaynak: Xinhua