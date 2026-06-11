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İran: Hürmüz Boğazı Tüm Gemilerin Geçişine Kapatıldı

İran: Hürmüz Boğazı Tüm Gemilerin Geçişine Kapatıldı
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İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nı güvenlik tehditleri ve ABD'nin 'kötü niyetli eylemleri' gerekçesiyle petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm geçişlere kapattığını duyurdu. Boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Perşembe günü erken saatlerde yapılan açıklamada, boğazın güvenlik tehditleri nedeniyle petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığı belirtildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Perşembe günü erken saatlerde yapılan açıklamada, boğazın güvenlik tehditleri nedeniyle petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığı belirtildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre açıklamada, ABD'nin devam eden "kötü niyetli eylemlerine" ve günün erken saatlerinde İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılara dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, boğazdan geçmeye çalışacak tüm gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulunuldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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