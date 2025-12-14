Haberler

TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK KÖPRÜLERİ - Bükreş'teki Hünkar Cami, Müslümanlar için önemli bir yere sahip

Bükreş'teki Hünkar Cami, Müslümanlar için önemli bir yere sahip
Bükreş'teki Hünkar Cami, 1906'dan beri Türkiye ile Romanya arasındaki dostluk köprüsü olarak önemli bir rol oynamaktadır. Müslüman topluluğun buluşma noktası olan cami, hoşgörülü bir ortamda, iki ülkenin kültürel bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

HALİME BERRA ONA/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğun bugün de izlerini taşıyan başkent Bükreş'teki Hünkar Cami, hem bir ibadethane hem de iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak varlığını devam ettiriyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Türkiye-Romanya Dostluk Köprüleri" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin son bölümünde, Hristiyan bir hükümdar olan Kral I. Carol tarafından 1906'da yaptırılan Hünkar Cami anlatıldı.

Camide yaklaşık 4 yıldır görev yapan İmam Mehmet Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bükreş'in Müslümanlar için güvenli ve kapsayıcı bir kent olduğunu belirtti.

Romanya'da Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) olmadığını, hoşgörünün olduğunu aktaran Ertuğrul, "Sokakta kime rastlasanız, 'Buona sera' diye selam verir. Hiç kimse sizin kıyafetinize ya da kimliğinize bakmaz. Herkes birbirine doğal bir şekilde selam verip selam alır." dedi.

Cami, Müslümanlar için önemli bir yere sahip

Hünkar Cami İkinci İmamı Türk-Tatar kökenli, Köstence doğumlu Memiş Firaz da bölgede kimlik ve inancın kuşaklar boyunca aktarıldığını, kültürel mirasını 3 nesildir imamlık yapan bir aileden devraldığını anlattı.

Firaz, evde her zaman ana dillerini konuştuklarını dile getirerek, "Babaannem ve anneannem bana hep şunu söylerdi. 'Oğlum, dilini unutma. Çünkü unutursan kendini de unutursun.' Ben de tüm insanlara söylüyorum. Türksen dilini konuş, unutma, Tatarsan dilini unutma. ve dinini unutma." diye konuştu.

Cami cemaatinin öne çıkan isimlerinden, İstiklal madalyalı bir gazinin torunu olan iş insanı Cesur Durak ise bölgede Türk kimliğini temsil etmenin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Durak, "Eğer gerçekten bir insan kendini Müslüman veya Türk olarak addediyorsa bu lütfu çok iyi kullanabilir. Biz de elimizden geldiğince büyük dedemize, atalarımıza layık, burada ülkemizi Müslüman bir Türk olarak tanıtmaya çalışıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hünkar Cami dostluk köprüsünün görünür bir simgesi

Bükreş'te 1906'da Kral I. Carol tarafından Müslüman topluluğun kullanımına sunulmak üzere yaptırılan Hünkar Cami, bugün hem ibadethane hem de Türkiye-Romanya ilişkilerinin sembolik yapı taşlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Cami, 1959'da Carol Parkı'nda yapılması planlanan anıt projesi nedeniyle taşları numaralanarak söküldü ve 1960'ta bugünkü yerine aynı planla yeniden inşa edildi.

Hünkar Cami, uzun yıllardır Bükreş'in hem manevi noktalarından hem de Türkiye ile Romanya arasındaki saygı ve yakınlığı temsil eden yerlerden biri olarak biliniyor. Cami, Bükreş'e resmi ziyarette bulunan üst düzey Türk heyetlerinin de ilk durakları arasında yer alıyor.

Cami, bugün hem Romanya'daki Müslüman topluluğun buluşma noktası hem de Türkiye ile Romanya arasında kurulan dostluk köprüsünün görünür bir simgesi olarak ayakta durmaya devam ediyor.

