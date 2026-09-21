Hülya Eralp, kızı Elif'in Berlin'deki tarihi seçim başarısıyla gurur duydu

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Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir başarıyla kazanan Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp kızının elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Hülya Eralp seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım." dedi.

Seçim başarısından dolayı gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Eralp, seçim öncesinde de yaşadığı heyecan nedeniyle günlerdir uyuyamadığına işaret ederek, "Kaç gündür merak ve heyecandan uyuyamıyorum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kızının başarısının Berlin açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Hülya Eralp, "Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli. Başkentte böyle bir başarı gerçekten çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Eralp kızı Elif'in her yönüyle çok güzel bir başbakan olacağını umduğunu belirtti.

Irkçılığa karşı mücadele eden bir ailenin içinde büyüdü

Kızının siyasete ve insan haklarına ilgisinin çocukluk yıllarından itibaren şekillendiğini anlatan Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı.

Kendisinin de yıllarca bir göçmen kuruluşunda çalıştığına vurgu yapan Eralp, gençlerin mesleki eğitime kazandırılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Eralp, "İşverenlerle görüşerek çok kültürlü ve çok dilli eğitim ve meslek eğitiminin nasıl yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptım. Emekli olduktan sonra da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Elif Eralp'in böyle bir ortamda büyüdüğüne dikkat çeken anne Eralp, evlerinde göçmenlerin, işçilerin ve ırkçılığa karşı mücadele eden insanların sürekli bulunduğunu söyledi.

"Biz onu hiç yönlendirmedik. 'Politika yap' falan demedik." diyen Eralp, kızının çocukluğundan itibaren çevresindeki gelişmelere ve siyasete ilgi gösterdiğini kaydetti.

Çocukluğundan beri adaletsizliğe müdahale ederdi

Kızının hukukçu olmasının da tesadüf olmadığını dile getiren Hülya Eralp, Elif'in küçük yaşlardan itibaren adalet konusunda hassas olduğunu söyledi.

Eralp, "Çok adalete düşkün bir çocuktu. Çocukluğundan beri en ufak bir adaletsizlik gördüğünde müdahale ederdi. Herkes 'sen kesin hukukçu olacaksın, insan haklarını savunacaksın.' derdi." şeklinde konuştu.

Kızının hukuk eğitiminin ardından insan hakları alanında çalıştığını anlatan Eralp, Elif Eralp'in yaklaşık 10 yıl boyunca Federal Mecliste (Bundestag) insan hakları avukatı olarak görev yaptığını belirtti.

Daha sonra Sol Partiden gelen teklifi kabul ettiğini aktaran Hülya Eralp, kızının parti içerisinde gösterdiği çalışmaların ardından Berlin'de başbakan adayı olarak gösterildiğini söyledi.

Kızının adaylık konusundaki teklifi uzun süre düşündüğünü ifade eden Eralp, "Çok düşündü, 'Aday olayım mı, olmayayım mı?' diye. Hepimize sordu. Biz de 'Bu tarihi bir olay, olman gerekiyor. Bu senin artık alnına yazıldı, yapman lazım' dedik. Böylelikle kabul etti." diye konuştu.

Göçmenlere "haklarınıza sahip çıkın" çağrısı

Hülya Eralp, Almanya'daki göçmenlere de kendi haklarına sahip çıkmaları ve ırkçılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

"Benim göçmenlere ricam, lütfen kendi haklarını arasınlar. Asla teslim olmasınlar." diyen Eralp, Almanya'da ırkçılığa karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarına da değinen Eralp, burada Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği başarıyı eleştirerek göçmenlerin siyasi süreçlere daha fazla katılması gerektiğini savundu.

Eralp, Almanya'da çok ırkçı ve faşist eğilimlerin arttığını ileri sürerek, "Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi faşist bir partinin göçmenlere düşman bir partinin seçilmesi başa gelmesi çok büyük bir rezalet." şeklinde konuştu.

Eralp, "Bütün isteğim göçmenlerin kendi haklarına sahip çıkmaları, ırkçılığa karşı tavır koymaları, Elif'i destekleyip onunla birlikte burada güçlü bir parlamento oluşması." değerlendirmesinde bulundu.

Ben de kampanyaya destek verdim

Hülya Eralp, kızının seçim kampanyasına kendisinin de imkanları ölçüsünde destek verdiğini söyledi.

Torunlarıyla ilgilenerek ve seçim kampanyasında bildiri dağıtarak çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Eralp, "Afişlerde de kendilerine yardımcı oldum." dedi.

Kaynak: AA