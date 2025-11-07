Hulusi Akar: Terörle Mücadele Ediyoruz, Masumlara Zarar Vermiyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz terörle mücadele ederken, hiçbir şekilde masum insanlara zarar vermiyoruz. Bizim mücadelemiz terörle." dedi.

8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında Konya'ya gelen Akar, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) tarafından Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen " Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri" konferansına katılan Akar, Filistin'de tesis edilen ateşkesin devamlı olmasını umduklarını söyledi.

Ancak İsrail'in ateşkes sürerken yine yüzlerce insanı katlettiğini belirten Akar, "Bu ateşkesin devamı için biz de Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanı'mız her fırsatta gerekeni yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Çünkü oradaki ateşkesin devamı önemli. Ateşkesin kalıcı hale dönmesi için de gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konferansa katılan üniversite öğrencilerine seslenen Akar, Çin'de çok ciddi gelişmeler yaşandığını, ticarette, siyasette, sosyal hayatta ve teknolojilerdeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyadaki Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusunun da önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Akar, "Ambalajlanmış bir şekilde İslam düşmanlığı yapılıyor. Nasıl antisemitizm suç ise bizim akademik, siyasi ve bürokrasi çevrelerimizin bu konuda antisemitizm benzeri anti İslam olayını suç haline getirmesi için çalışması lazım." şeklinde konuştu.

"Milletimizi 40 yıllık terör belasından kurtaracağız"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye'nin inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza, vatanımıza karşı gelenlere bakın. Kimileri denizde boğuldu, kimileri topraklara gömüldü. Bu istikamette ilerlerken tabii engeller var, hastalıklar, depremler gibi. Bunların yanında da suni engeller olan PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadeleye devam ediyoruz. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz terörle mücadele ederken, hiçbir şekilde masum insanlara zarar vermiyoruz. Bizim mücadelemiz terörle. Biz hiçbir zaman karşımıza Kürt veya Zaza kardeşlerimizi almadık, biz bir bütünüz ve tek mücadelemiz teröristlerle. Terörsüz Türkiye konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süreç başladı ve bu aşamaya kadar gelindi. Onlara, 'Kendini feshet, silahını bırak denildi' ve bu istikamette çalışmalar sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bir al-ver söz konusu değil. Devlet iradesini ortaya koydu 'Silahları bırakın.' dedi ve süreç olumlu şekilde devam ediyor. Komisyon da gece gündüz çalışıyor. İnşallah milletimizi 40 yıllık terör belasından kurtaracağız."

Konferansın ardından Kapu Camisi'nde cuma namazını kılan Akar, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyetle Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Akar, Konya Valiliği'nde Vali İbrahim Akın'ı, MHP Konya İl Başkanlığı'nda ise İl Başkanı Remzi Karaarslan'ı ziyaret etti.