Hukukçu Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık Son Yolculuğuna Uğurlandı

İslam alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunlarından, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve dün vefat eden Üçışık için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Hasan Fehim Üçışık'ın eşi Prof. Dr. Güzin Üçışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "50 senelik hayat arkadaşım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Çok namuslu, çok çalışkan, çok iyi niyetli, fevkalade mükemmel bir insandı. Maalesef kaybı çok canımızı yaktı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Güzin Üçışık, eşinin sağlık hukuku, sosyal sigortalar hukuku, anayasa hukuku ve birlikte yazdıkları çevre hukuku alanında kitaplarının olduğunu belirterek, bu eserlerden istifade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Kendi sahasında çok önemli bir kariyer sahibiydi"

Emekli müftü Sait Emin Arvas, akrabası Hasan Fehim Üçışık'ın Türkiye'nin kıymetli öğretim görevlileri arasında yer aldığını anlatarak, "Yıllardır değişik üniversitelerde milli manevi değerlerle mücehhez talebeler yetiştirmiş, kendi sahasında çok önemli bir kariyer sahibiydi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda memleketimizde son asırların en meşhur alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de torunlarındandır. Onun dedesi yıllarca Üsküdar ve Kadıköy'de müftülük yapmış meşhur bir alimdir. Merhum Mekki Efendi'nin torunudur. Allah rahmet eylesin. Cenabıhak makamını cennet eylesin. Namazı müteakip cenazesini muhterem dedelerinin ve babalarının metfun bulunduğu Ankara'daki Bağlum Kabristanı'na defnedeceğiz. Onun bıraktığı mirasa evlatları sahip çıkacak."

"Ders verirken ilmi çalışmalarını devam ettirdi"

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Üçışık'ın çalışma, spor ve aile hukuku alanlarında çok sayıda eser verdiğine dikkati çekerek, "Neredeyse son nefesine kadar eser vermeye devam etti. Allah rahmet eylesin. Kitapları çok kıymetli. Yüzlerce makalesi var, hepsi ilmi makaleler. Hocamız bir taraftan ders verirken bir taraftan da kalemiyle ilmi çalışmalarını devam ettirdi." şeklinde konuştu.

Arvas ailesinde İslam alimlerinin sayısının fazla olduğuna işaret eden Kapan, "Aile içerisinde hem dini konularda hem diğer dünyevi alanda çok sayıda hoca var. Fehmi hocamız da bunların kıdemlilerinden bir tanesiydi." dedi.

"Fehim hocamız hepimizin hocasıydı"

Cenazeye katılan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ise cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Fehim hocamız hepimizin hocasıydı. Bizim de özelde ağabeyimizdi. Babamın en yakın arkadaşıydı. Beraber hukuk alanında 1970'lerden beri vazife yaptılar." diye konuştu.

Prof. Dr. Okur, "Klasik bir sorudur 'Nasıl bilirsiniz?' diye. Biz Fehim hocamızı, Fehim ağabeyimizi çok iyi biliriz. Kitaba bağlı, sünnete uygun yaşamış, hayatı bu uğurda geçmiş bir insandır." ifadesini kullandı.

Törende taziyeleri, Güzin Üçışık ile oğlu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hikmet Üçışık kabul etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yanı sıra Üçışık'ın ailesi, akademi camiasından arkadaşları ve sevenleri de törende hazır bulundu.

Hukukçu akademisyen Hasan Fehim Üçışık'ın cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Ankara'ya götürülerek, Bağlum Kabristanı'nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi'nin yakınına defnedilecek.

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık hakkında

İstanbul'da 1943'te dünyaya gelen Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, Türkiye'nin önde gelen hukukçu akademisyenlerinden biriydi.

Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin torunu ve Kadıköy Müftüsü Mekki Üçışık'ın oğlu olan Hasan Fehim Üçışık, Beyazıt İlkokulu ve Vefa Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam eden Üçışık, 1964'te mezun oldu.

Avukatlık yapmak yerine üniversitede kalarak araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleriyle meşgul olan Üçışık, 1982'de "Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Başta iş ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere sağlık hukuku, çevre hukuku ve spor hukuku alanlarında dersler veren, kitap ve makaleler kaleme alan Üçışık, Marmara Üniversitesinde dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevler de yaptı.

Doğuş ve İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitelerinde de görev yapan hukukçu, Sağlık Bakanlığına danışmanlık ve Yeşil Kart Kanunu'nun yazımında görev almak gibi çeşitli kamu hizmetlerini de üstlendi.