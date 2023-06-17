Hudut Kartalları 20 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında hudutlarda güvenliğin en üst düzeyde devam ettiği ifade edildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadeleri kullanıldı.