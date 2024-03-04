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HÜDA PAR Şırnak Belediye Başkan Adayı ve Projeleri Tanıtıldı

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HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya gelerek partisinin Şırnak Belediye Başkan adayını tanıttı ve projelerini açıkladı. Demir, petrolün işlenmesi ve serbest ticaret bölgesinin kurulması gibi önemli projeleri olduğunu belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Demir, partisinin Şırnak Belediye Başkan adayını tanıtmak ve projelerini açıklamak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Yıllardan bu yana memleket huzursuzluktan çok çekti." diyen Demir, halkın sorunları çözen bir siyaset anlayışına sahip olduklarını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Gabar Dağı'nda çıkarılan petrol ülke ve bölge ekonomisi için büyük bir gelir kaynağı. Bu gelir kaynağının burada işlenmesi ve buradaki insanların çalıştırılması işsizlik sorunu olan kentte bir rahatlama sağlayacaktır. Bir de Habur Sınır Kapısında serbest ticaret bölgesinin kurulması önemli. Bunun yapılması en önemli projelerimiz arasında."

Siyaseti masa başında değil, halk ile iç içe sürdürme anlayışında olduklarını dile getiren Demir, ev ev dolaşarak, sıkıntıları yerinde gören ve çözüm arayan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla, memleketin hayrını düşünen herkesle eşgüdüm halinde çalışarak memlekete hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Demir, "Sadece seçim olduğu için değil, seçimden önce de bunu yapıyorduk, seçimden sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Demir, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantıda, HÜDA PAR Şırnak Belediye Başkan adayı Mustafa Çimen ve İl Genel Meclis Üyesi adayı Nasuh Sevinik de projelerini paylaştı.

Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Emcet Yalçın, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Üzen, İdil Belediye Başkan adayı Asım Özalp ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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