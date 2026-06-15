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HÜDA PAR'lı Dinç, Çermik'te muhtar ve vatandaşlarla buluştu

HÜDA PAR'lı Dinç, Çermik'te muhtar ve vatandaşlarla buluştu
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtar ve vatandaşlarla bir restoranda toplantı yaparak talep ve sorunları dinledi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtar ve vatandaşlarla toplantı gerçekleştirdi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda Dinç, muhtar ve vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Dinç, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın ve sorunları yerinde dinlemenin önemli olduğunu söyledi.

Dinç'e, HÜDA PAR Çermik İlçe Başkanı Seyfettin Yiğit ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
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