HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Adaleti gerçekleştirmek için siyaseti araç olarak görüyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, adaleti gerçekleştirmek için siyaseti araç olarak gördüklerini belirterek, "Doğru kimden gelirse gelsin doğrunun yanında, yanlışı da kim yaparsa yapsın onun karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

HÜDA PAR, 30'u İstanbul'dan olmak üzere Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'nin bazı ilçeleri ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yalova ve Edirne belediye başkan adaylarını, Arnavutköy Avlu 34 Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programla tanıttı.

Yapıcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıllardır devam eden saldırılarının 7 Ekim'den bu yana denenmedik vahşet yöntemleriyle sürdüğünü söyledi.

Saldırılarda fosfor bombalarının kullanıldığını, okulların, hastanelerin, ambulansların, yardım konvoylarının, gazetecilerin, doktorların vurulduğunu belirten Yapıcıoğlu, Müslüman ülke liderlerinin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

Saldırılarda on binlerce masumun hayatını kaybettiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Vahşette sınır tanımayan terör şebekesi, Gazze'deki insanların açlığını kullanarak konserve kutuları şeklinde bombalar yaptı, sokaklara saçtı. Ey İslam ülkelerinin idarecileri, ey hür dünyanın idarecileri daha ne bekliyorsunuz? Bu siyonist vahşeti durdurmak üzere harekete geçmek için daha ne olmalı?" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, partilerinin 2012'de kurulduğunu, 2014'teki yerel seçimlere sınırlı sayıda ilçede katıldıklarını, akabinde 2018 ve 2023 parlamento seçimlerine girdiklerini anlattı.

14 Mayıs seçimlerinde 4 arkadaşlarını Meclis'e gönderdiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, insanı siyasetlerinin merkezine koyduklarını ve asıl hedeflerinin adaleti geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Yapıcıoğlu, "Adaleti gerçekleştirmek için siyaseti bir araç olarak görürüz. Muhalefet ederken her şeye doğru da olsa, yanlış da olsa karşı çıkma gibi bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Doğru kimden gelirse gelsin doğrunun yanında, yanlışı da kim yaparsa yapsın onun karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, daha sonra partisinin bazı belediye başkan adaylarını tanıttı.

HÜDA PAR'ın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemal Çınar, Edirne Belediye Başkan adayının Tolga Zülka ve Yalova Belediye Başkan adayının Ayarullah Uyar olduğu açıklandı.

İstanbul'daki ilçelerden Beşiktaş ve Silivri için kadın aday gösterildi. Münevver Aktaş, Beşiktaş, avukat Gülden Bulut ise Silivri Belediye Başkan adayı oldu.